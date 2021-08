Destiny 2: Stagione dei Perduti disponibile da oggi, evento per i 30 anni di Bungie

Durante lo Showcase organizzato da Bungie per il reveal de La Regina dei Sussurri, la software house di Bellevue ha parlato della nuova stagione di Destiny 2 dei prossimi contenuti in arrivo quest'anno. La Stagione dei Perduti è la nuova season competitiva dello Shared World Shooter ed è già disponibile tramite l'ultimo aggiornamento gratuito su console, PC e Google Stadia.

Gli sviluppatori hanno inoltre parlato del 30esimo anniversario di Bungie, ripercorrendo insieme la storia dello studio di sviluppo e annunciando le celebrazioni che si svolgeranno nel mondo di Destiny 2, con eventi di gioco inediti e nuovi contenuti sbloccabili.

Season of the Lost: il ritorno di Mara Sov e le nuove attività PvE



"Dopo una lunga assenza, Mara Sov, Regina degli Insonni, torna nella Città Sognante", così si legge nel comunicato ufficiale che annuncia il lancio della Stagione dei Perduti, la season che anticipa l'arrivo dell'attesa espansione dedicata a Savathûn.

Nei prossimi sei mesi affiancheremo un'altra regina, quella degli Insonni, in un'avventura inedita che ci riporterà nel cuore della Città Sognante, ambientazione introdotta con Destiny 2: I Rinnegati - e che accoglierà nuovamente Uldren Sov.

La Stagione dei Perduti viene inaugurata oggi, il che significa che i giocatori possono già prendere parte alle nuove attività PvE previste dal nuovo aggiornamento stagionale. A tal proposito, tra le novità troviamo Allineamento astrale, attività con matchmaking a sei giocatori in cui i Guardiani dovranno, per l'appunto, allineare la rete di linee astrali ed esplorare il Reame Infranto: l'obiettivo è quello di localizzare e salvare le tecnidi perdute di Mara Sov. I veterani di Destiny 2 avranno inoltre accesso a una nuova impresa esotica per ottenere l'arma Scettro di Ager.

Ricordiamo inoltre che, con la Stagione dei Perduti, Bungie introduce ufficialmente il supporto al cross-play, consentendo ai giocatori di Destiny 2 di giocare in compagnia dei propri amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, sia essa una console Xbox, PlayStation o un PC.

Il 30esimo anniversario di Bungie: nuove missioni e ricompense

Il prossimo dicembre, Bungie festeggerà i suoi 30 anni all'interno di Destiny 2, celebrando le sue tre decadi con una serie di attività in-game dedicate alla affiatata community della software house. Per l'occasione verrà lanciato il pacchetto "30 anni di Bungie", un ulteriore add-on che può essere acquistato su console e PC (Steam) e che garantisce l'accesso ad alcuni contenuti bonus.

Tra le aggiunte spicca la nuova Segreta che accoglierà i Guardiani più audaci e che verrà resa disponibile entro la fine dell'anno; purtroppo, non è stato svelato alcun dettaglio sul nuovo dungeon. Assisteremo inoltre al ritorno del lanciarazzi esotico Gjallarhorn, con tanto di catalizzatore e decoro. Ci saranno anche nuove armi ispirate ai vecchi giochi di Bungie, primi fra tutti Halo e Marathon, i celebri sparatutto in prima persona sviluppati dalla casa di Bellevue.

L'uscita del pacchetto è prevista per il 7 dicembre 2021 e, stando alla pagina del prodotto su Steam, sarà venduto al prezzo consigliato di 24,99 euro.