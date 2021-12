It Takes Two è il Gioco dell'Anno 2021: la vittoria ai The Game Awards

Come ogni anno, si è appena tenuta la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards.

Durante l'evento prodotto e presentato da Geoff Keighley abbiamo assistito a grandi annunci, come quelli di Star Wars: Eclipse e Alan Wake II, ma i veri protagonisti sono stati i videogiochi rilasciati quest'anno, quelli candidati a ricevere i premi più prestigiosi del panorama videoludico. Gli occhi sono dunque puntati sul GOTY, il Gioco dell'Anno, il riconoscimento più ambito degli "Oscar dei videogiochi": è It Takes Two a conquistare (meritatamente) la preziosa statuetta.

Josef Fares e Hazelight trionfano ai TGA 2021

Sviluppato dalla svedese Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts - con l'etichetta EA Originals -, It Takes Two è un gioco d'avventura che presenta una marcata componente platform e innovative meccaniche gameplay, prese in prestito dai generi più svariati. È un mix di puro divertimento progettato appositamente per due giocatori, come sottolinea lo stesso l'eccentrico direttore artistico Josef Fares, autore di Brothers: A Tale of Two Sons (2013).

Proprio come in A Way Out, titolo di debutto di Hazelight, è necessario collaborare con il proprio compagno per superare le numerose sfide di It Takes Two. Non esiste alcuna modalità single player: il titolo può essere giocato in modalità cooperativa, online o in locale a schermo condiviso.

Candidato nella categoria Game of the Year, It Takes Two ha avuto la meglio su titoli del calibro di Deathloop (Arkane Studios), Metroid Dread (Mercury Steam), Psychonauts 2 (Double Fine), Ratchet & Clank (Insomniac Games) e Resident Evil Village. Al termine della cerimonia dei TGA, è stato Fares a portarsi a casa la statuetta del GOTY 2021: a consegnargli il premio è stato Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e direttore creativo di The Last of Us: Parte II.

Gli altri candidati hanno comunque avuto i loro momenti di gloria. Deathloop, ad esempio, è stato premiato nelle categorie Best Game Direction e Best Art Direction, rispettivamente per la migliore regia e per la migliore direzione artistica. Metroid Dread ha ricevuto la statuetta per essere il miglior gioco d'avventura (Best Action/Adventure), mentre l'attrice di Lady Dimitrescu di Resident Evil Village, Maggie Robertson, ha conquistato il premio di Best Performance.

Vi lasciamo all'elenco completo dei vincitori dei The Game Awards 2021:

Game of the Year - It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Best Game Direction - Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Best Narrative - Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/Square Enix)

Best Art Direction - Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Best Score and Music - NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, Composer)

Best Audio Design - Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Best Performance - Maggie Robertson come Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Games for Impact - Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)

Best Ongoing - Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

Best Indie - Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Best Mobile Game - Genshin Impact (MiHoYo)

Best Community Support - Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

Innovation in Accessibility - Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Best VR/AR - Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)

Best Action Game - Returnal (Housemarque/SIE)

Best Action/Adventure - Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Best Role Playing - Tales of Arise (Bandai Namco)

Best Fighting - Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)

Best Family - It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Best Sim/Strategy - Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)

Best Sports/Racing - Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Best Multiplayer - It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Content Creator of the Year - Dream

Best Debut Indie - Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Most Anticipated Game - Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Best Esports Game - League of Legends (Riot Games)

Best Esports Athlete - Oleksandr “s1mple” Kostyliev

Best Esports Team - Natus Vincere (CS:GO)

Best Esports Coach - Kim “kkOma” Jeong-gyun

Best Esports Event - 2021 League of Legends World Championship