The Game Awards 2021, le nomination: Deathloop e Metroid Dread in corsa per il GOTY

Tra meno di un mese assisteremo ai The Game Awards 2021, nuova edizione della cerimonia in cui vengono premiati i migliori videogiochi dell'anno. Il produttore e presentatore Geoff Keighley ha appena svelato l'elenco completo dei titoli candidati, inclusi quelli della categoria Game of the Year (GOTY). Sono sei i giochi che si contenderanno il riconoscimento più ambito dell'anno e tra questi troviamo Deathloop, Metroid Dread e il 'piccolo' It Takes Two.

GOTY 2021: quale sarà il miglior gioco dell'anno?

Il 2021 è stato un anno davvero ghiotto per gli amanti del gaming, come può confermare la variegata lista diffusa da Geoff Keighley poche ore fa. Qui compaiono le produzioni più interessanti dell'anno, siano essi giochi tripla-A o titoli indipendenti, così come le software house e i content creator che si sono distinti maggiormente nel corso del 2021. Inutile dire che gli occhi degli spettatori sono puntati al GOTY, il premio più desiderato dagli sviluppatori. Ecco dunque le nomination:

Deathloop (Arkane Sutdios, Bethesda)

(Arkane Sutdios, Bethesda) It Takes Two (Hazelight Studios, EA)

(Hazelight Studios, EA) Metroid Dread (Mercury Steam, Nintendo)

(Mercury Steam, Nintendo) Psychonauts 2 (Double Fine, Xbox Game Studios)

(Double Fine, Xbox Game Studios) Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games, SIE)

(Insomniac Games, SIE) Resident Evil Village (Capcom)

Troviamo diversi pesi massimi come Ratchet & Clank: Rift Apart e Resident Evil Village, ma vale la pena menzionare It Takes Two e Psychonauts 2, dietro i quali si celano budget molto più contenuti. Grandi assenti, Returnal e Forza Horizon 5, due titoli acclamati dalla critica che, purtroppo, non sono stati premiati con una nomination per il GOTY 2021; il roguelike di Housemarque, in compenso, è candidato al premio Best Game Direction.

Nella categoria Best Narrative ritroviamo Deathloop, It Takes Two e Psychonauts 2, affiancati da Life is Strange: True Colors e Marvel's Guardians of the Galaxy. Tra i candidati al premio di miglior gioco d'azione (Best Action Game) troviamo Back 4 Blood, Chivalry II e Far Cry 6, mentre FIFA 22 sfida il suddetto Forza Horizon 5, F1 2021 e Hot Wheels Unleashed - sviluppato dall'italiana Milestone - nella categoria Best Sports / Racing.

L'amato e odiato Cyberpunk 2077 riceve 'solo' due nomination, apparendo nelle categorie Best Role Playing e Best Score and Music. Come fa notare lo stesso Geoff Keighley su Twitter, il publisher che ha ricevuto più nomination è il neonato duo formato da Xbox e Bethesda, con ben 20 candidature. Seguono Sony Interactive Entertainment (SIE) con 11 nomination e altri due colossi giapponesi quali Capcom e Nintendo, con 7 candidature a testa.

These are the most nominated publishers at #TheGameAwards this year, led by a combined Xbox + Bethesda with 20 nominations, PlayStation with 11, and EA and Square Enix with 10 each. pic.twitter.com/d4hzW1A5sz — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 16, 2021

Chiunque può dare il proprio voto ai candidati al Game of the Year 2021, ma ricordiamo che sarà sempre la giuria internazionale - composta prevalentemente da giornalisti - a decretare, in primis, quale videogioco riceverà il premio previsto dalla categoria.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione si terrà giovedì 9 dicembre presso il Microsoft Theater di Los Angeles. Come ogni anno, l'evento verrà trasmesso in streaming per consentire ai videogiocatori (e non) di tutto il mondo di seguire lo show in diretta.