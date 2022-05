Star Wars Jedi: Survivor, annunciato il seguito di Fallen Order: nel 2023 sulle nuove console e PC | VIDEO

Electronic Arts ha annunciato Star Wars Jedi: Survivor, sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Sviluppato come il precedente capitolo da Respawn Entertainment, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC nel corso del 2023.

Il gioco seguirà la storia del protagonista di Fall Order, Cal Kestis, a distanza di cinque anni dagli eventi del titolo precedente. Il teaser trailer mostra Cal Kestis accompagnato dall'aiutante robot BD-1 mentre continua la sua fuga dall'Impero. Nel filmato si vedono un senatore imperiale Pau'an e un personaggio all'interno di una vasca guaritrice Bacta.

Nel suo annuncio viene confermata la natura "action-adventure" in terza persona con una forte componente narrativa del titolo, inoltre il direttore Stig Asmussen ha dichiarato che il gioco supporterà alcune funzionalità next-gen tra cui il ray tracing e tempi di caricamento veloci.

EA aveva annunciato lo sviluppo di questo gioco a gennaio, senza però rivelarne il nome. Si tratta di uno di tre progetti legati all'universo Star Wars in sviluppo presso Respawn: gli altri sono un gioco di strategia realizzato in collaborazione con Bit Reactor (studio composto da ex-Firaxis) e un non meglio precisato FPS.

Oltre ai tre titoli di EA vi sono altri progetti legati alla famosa saga di fantascienza: Star Wars Eclipse, affidato a Quantic Dream e ambientato nell'epoca dell'Alta Repubblica, ma anche un altro titolo di azione-avventura realizzato dalla creatrice di Uncharted, Amy Hennig. Inoltre, in sviluppo ci sono il remake di Star Wars KOTOR e un titolo di Massive Entertainment.