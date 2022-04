Star Wars, in arrivo un gioco azione-avventura dalla creatrice di Uncharted

Amy Hennig, nota per il suo lavoro come capo sceneggiatore e direttore creativo dei primi tre Uncharted di Naughty Dog, si occuperà di un nuovo gioco "action-adventure" nell'Universo di Star Wars. Skydance New Media e Lucasfilm Games hanno annunciato la collaborazione e sottolineato che il gioco avrà una trama basata su una "storia originale".

Al vertice di Skydance New Media c'è proprio la Hennig, nel cui curriculum oltre ai già citati Uncharted trovano spazio serie di successo come Legacy of Kain e Jak and Daxter. "Spesso ho spiegato come la visione di Star Wars nel 1977 abbia essenzialmente ricablato il mio cervello di dodicenne, modellando in modo indelebile la mia vita creativa e il mio futuro", ha affermato la Hennig, presidente di Skydance New Media. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Lucasfilm Games per raccontare storie interattive in questa galassia che amo".

"Non potremmo essere più entusiasti di lavorare di nuovo con Amy. Lei e il team di Skydance New Media hanno il talento e l'ambizione per creare un'avventura unica di Star Wars", ha affermato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. "Non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni con i fan di Star Wars quando sarà il momento giusto".

Questo è il secondo progetto di rilievo che coinvolge lo studio formato dalla Hennig e dal produttore Julian Beak: l'anno scorso Skydance New Media e Marvel Entertainment avevano annunciato un accordo per sviluppare un non meglio precisato "nuovo gioco tripla A del genere azione-avventura con una forte componente narrativa completamente originale legata all'Universo Marvel".