Un nuovo gioco Marvel in arrivo, dietro c'è la mente dei primi tre Uncharted

Skydance New Media e Marvel Entertainment hanno siglato un accordo per sviluppare un nuovo gioco tripla A del genere azione-avventura e con una forte componente narrativa che ci immergerà in una "storia completamente originale" legata all'Universo Marvel.

A guidare Skydance New Media c'è nientemeno che Amy Hennig, meglio nota per il suo lavoro come capo sceneggiatore e direttore creativo dei primi tre Uncharted di Naughty Dog. Entrata a far parte di Skydance New Media nel 2019, in precedenza aveva lavorato a un attesissimo gioco di Star Wars in collaborazione con Visceral Games, un progetto che alla fine è stato cancellato da EA.

Si tratta del primo titolo di questa divisione della società di produzione statunitense che, accanto alla Henning, ha messo Julian Beak, ex dirigente di Elecronics Arts. "Non riesco a immaginare un partner migliore di Marvel per il nostro primo gioco", ha affermato la Hennig. "L'Universo Marvel incarna tutta l'azione, il mistero e il brivido del genere pulp adventure che adoro e si presta perfettamente a un'esperienza interattiva. È un onore poter raccontare una storia originale con tutta l'umanità, la complessità e l'umorismo che rendono i personaggi Marvel così duraturi e consentire ai giocatori di incarnare gli eroi che amano".

Nessun dettaglio sul progetto, che si spera prenderà una china decisamente migliore di Marvel's Avengers, più sulla falsariga del freschissimo Marvel's Guardians of the Galaxy che sta conquistando critica e pubblico. Ricordiamo che anche Firaxis sta sviluppando un gioco nell'Universo Marvel, l'RPG tattico Midnight Suns in uscita nel marzo dell'anno prossimo, e in arrivo ci sono anche Spider-Man 2 e un gioco Wolverine, entrambi curati da Insomniac.