Firaxis Games ha confermato ufficialmente Marvel’s Midnight Suns, mostrandone per la prima volta il gameplay. Dopo XCOM 2, quello che è considerato come uno dei migliori strategici a turni di sempre, Firaxis sta adattando le collaudate meccaniche del suo capolavoro all'universo con i supereroi, sfruttando la licenza Marvel (per concentrarsi su questo titolo ha lasciato XCOM Legends a Iridium Starfish).

Arriva Marvel XCOM

Come XCOM, Marvel’s Midnight Suns sarà un gioco di ruolo tattico dove i giocatori potranno potenziare diversi personaggi compiendo vari tipi di scelte lungo la campagna.

Per quanto riguarda la fase tattica vera e propria, sono state introdotte delle carte che regolano l'uso delle abilità sul campo di battaglia. All'inizio di ogni missione, infatti, i giocatori riceveranno casualmente un mazzo di carte abilità che determinerà le loro possibilità di azione durante la battaglia. Sarà molto importante far interagire tra di loro i supereroi, sfruttandone le sinergie possibili e le peculiarità di ognuno. Le abilità influenzeranno i nemici, gli eroi del giocatore e l'ambiente nell'obiettivo di sconfiggere i nemici. Prima di ogni battaglia, i giocatori potranno scegliere tre supereroi da portare in battaglia.

Il gameplay rimane a turni e ciascun personaggio si contraddistingue per un ruolo e precise caratteristiche, con il giocatore che può determinarne l'evoluzione modificandone anche l'aspetto estetico. Rispetto a XCOM, l'azione sembra più veloce e il ricorso alle coperture meno intenso.

Come in XCOM ci sarà una componente gestionale: i giocatori, infatti, dovranno curare e potenziale la base operativa chiamata "The Abbey". Quest'ultima sarà liberamente esplorabile da una prospettiva in terza persona e darà la possibilità di interagire con gli altri personaggi e di dialogare con loro, scegliendo tra diverse opzioni di dialogo.

La storia si baserà sulla serie di fumetti degli anni '90 I Figli della Mezzanotte (Midnight Sons) in cui gli Avengers collaborano con altri eroi dei fumetti Marvel come Ghost Rider. In particolare, gli Avengers si uniscono a The Hunter, un nuovo supereroe disegnato da Firaxis in collaborazione con Marvel, per fermare l'Hydra, la quale nel frattempo ha risvegliato Lilith, la madre di tutti i demoni. The Hunter è la figlia di Lilith e l'unica in grado di ucciderla.

Il gioco includerà 13 eroi diversi, inclusa The Hunter. Lei sarà la protagonista della storia attraverso la cui prospettiva il giocatore interagirà con gli altri personaggi controllabili. Questi ultimi provengono da X-Men e altri fumetti Marvel, si tratta di: Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Dr. Strange, Wolverine, Ghost Rider, Magik, Blade e Nico Minoru.

Marvel’s Midnight Suns uscirà nel mese di marzo del prossimo anno su una moltitudine di piattaforme: Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.