XCOM Legends: il prossimo capitolo della serie a turni sarà free-to-play e mobile

XCOM Legends è il nome del nuovo RPG a turni appartenente alla famosa serie di invasioni aliene. Sarà dedicato ai dispositivi mobile, con gameplay che si sviluppa in verticale e distribuito con il modello di business free-to-play. Il gioco è stato reso disponibile tramite un soft-launch, ovvero lo si può scaricare sin da subito solo in alcune nazioni (Italia, per il momento, esclusa).

XCOM Legends su Google Play

Circola già un video di gameplay in rete, dove vediamo un gioco ben diverso rispetto alle controparti desktop. Appartiene, però, al franchise originale, come si evince dalla presenza di alcuni personaggi che abbiamo conosciuto nella campagna principale di XCOM 2 e degli altri giochi della serie.

I giocatori prendono il controllo della parte organizzativa e dei soldati sul campo del gruppo di resistenza XCOM e, come sempre, devono fronteggiare gli invasori alieni conosciuti come ADVENT. Sono passati vent'anni da quando la Terra si è arresa agli invasori alieni. Rimangono, però, delle sacche di resistenza nelle zone periferiche e, per sterminare anche queste ultime, gli alieni decidono di ricorrere a un male antico e indicibile.

XCOM Legends avrà una campagna in cui bisognerà affrontare nemici di difficoltà crescente per scoprire i segreti dell'esercito alieno e capire le modalità dell'invasione. Alla modalità single player si unirà il multiplayer PvP e i giocatori potranno sbloccare degli eroi unici in modo da rendere la propria squadra sul campo (che sarà composta da cinque agenti) più competitiva. Ci saranno sfide giornaliere e una modalità di gioco, conosciuta come War Stories, con sfide focalizzate sui vari personaggi protagonisti di XCOM.

I giocatori dovranno gestire le risorse e sfruttare le abilità peculiari di ogni agente in una struttura a turni con strategie basate sulle coperture. Gli agenti schierati acquisiranno esperienza, che potrà essere convertita in nuove abilità e caratteristiche. Gli eroi, che appartengono a specie differenti, si contraddistinguono per specifici punti di forza e di debolezza, e il loro equipaggiamento potrà essere migliorato man mano che porteranno a compimento le missioni.

Insomma, si promettono caratteristiche simili a quelle dei giochi della serie principale, seppure, a giudicare dal primo filmato di gioco disponibile, le mappe siano molto più limitate. Il gioco non è sviluppato da Firaxis Games, la software house che si occupa della serie principale di XCOM e che al momento è data al lavoro su un nuovo RPG a turni mobile del franchise Marvel, ma da Iridium Starfish.