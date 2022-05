Star Wars KOTOR Remake: Saber Interactive contribuirà allo sviluppo

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è diventato ufficiale nel corso del PlayStation Showcase dello scorso settembre, quando è stato comunicato che si tratterà di un progetto di grosse dimensioni con l'obiettivo di riportare alla luce l'rpg di grande successo di BioWare, perlomeno in una fase iniziale solo su PS5 e PC.

Durante il resoconto finanziario del Q4 di Embracer Group, il membro del consiglio di amministrazione Matthew Karch ha rivelato che Saber Interactive darà un supporto ad Aspyr nella realizzazione di questo progetto. Si tratta della software house americana che ha realizzato World War Z, NBA Playgrounds, SnowRunner, Crysis Remastered, WWE 2K Battlegrounds e che ultimamente si è cimentata con la trasposizione videoludica di La Casa, film horror di Sam Raimi degli anni '80.

"Aspyr si è impegnata a fondo per rendere questo il miglior gioco che si potesse realizzare. Quando abbiamo acquisito Aspyr, sapevamo fin dall'inizio che avrebbero richiesto la nostra assistenza e Saber ha un'enorme esperienza nella creazione di questo tipo di prodotti" sono state le parole di Karch. "Siamo pienamente fiduciosi che il gioco sarà fantastico, ma è un prodotto enorme e i prodotti enormi richiedono molti sforzi e molto tempo per essere realizzati. E soprattutto si tratta di un gioco di molti anni fa, per il quale praticamente abbiamo dovuto rifare quasi tutto da zero".

Embracer Group è un produttore di videogiochi che sta investendo convintamente negli ultimi mesi, fino ad assicurarsi i diritti per la distribuzione di Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain.

Nei prossimi mesi arriveranno altre notizie sul remake di Star Wars KOTOR, con alcuni che indicano nella data del 9 giugno il momento più papabile per i nuovi annunci sul progetto. Quel giorno, infatti, ci sarà il Summer Games Fest di Geoff Keighley, il famoso giornalista di videogiochi e presentatore.

In precedenza, Aspyr ha affermato di voler rendere questa esperienza di gioco godibile anche ai più giovani, e al contempo offrire un gioco appagante per i vecchi fan. Non perdetevi gli ultimi aggiornamenti sui prossimi progetti di Star Wars.