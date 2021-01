Star Wars: Ubisoft al lavoro su un videogioco open world

Dopo l'annuncio della nuova etichetta Lucasfilm Games e del videogioco su Indiana Jones, ancora una notizia decisamente dirompente arriva da Disney a proposito di videogiochi. È infatti ufficiale il progetto affidato a Ubisoft su un nuovo titolo d'azione, sembrerebbe ad impostazione open world.

Se ne occuperà Massive Entertainment, l'azienda svedese conosciuta per aver realizzato i giochi della serie The Division, e lo farà attraverso la sua tecnologia Snowdrop Engine. La notizia è molto importante perché pone fine con due anni di anticipo all'accordo di esclusività decennale che Disney aveva raggiunto con Electronic Arts. L'azienda statunitense, infatti, negli ultimi anni ha prodotto tutti i videogiochi su Star Wars.

"Lucasfilm Games si occuperà di portare avanti Star Wars e Indiana Jones verso nuove direzioni e in modi differenti rispetto a quelli adoperati nei film" ha dichiarato Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm. Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha aggiunto che il gioco sarà "un’avventura diversa da tutto quello che è stato fatto prima" e che si tratterà di una storia originale.

In qualità di Creative Director del gioco, Julian Gerighty di Massive afferma, "Questa è una serie che amiamo, e vogliamo renderle giustizia con un gioco e una storia che portino sia i fan di vecchia data che i nuovi appassionati in un viaggio coinvolgente ed eccezionale che rimarrà con loro per anni." Massive sta assumendo nuovo personale per questo progetto e chi è interessato a entrare a far parte del team può candidarsi per le posizioni aperte su https://www.massive.se/career/.

Per quanto riguarda il lavoro di Massive, ci si potrebbe sbilanciare prevedendo che possa trattarsi di un titolo con caratteristiche simili a The Division, con una storia principale, side quest e attività multiplayer co-op e PvP. Ubisoft può certamente mettere a disposizione di Star Wars la sua esperienza nella costruzione di mondi di gioco aperti credibili.

