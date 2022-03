Star Wars Eclipse: servirebbero ancora 6 anni per completare lo sviluppo

Star Wars Eclipse è un progetto affidato a Quantic Dream e ambientato nell'epoca, finora solo letteraria, dell'Alta Repubblica. Si tratterebbe del ritorno al genere action per Quantic Dream (non trattato dallo studio dai tempi di Omikron: The Nomad Soul, 1999), ma la software house sembra incontrare difficoltà nello sviluppo e quindi non è da attendersi in tempi brevi.

Star Wars Eclipse troppo ambizioso per le competenze del team

Secondo alcune fonti, servirebbero almeno 6 anni per portare a termine i lavori su questo ambizioso gioco. Quantic Dream avrebbe bisogno di assumere personale con competenze nei giochi d'azione e nella realizzazione di mondi aperti, due aspetti che di certo non ritroviamo nelle sue ultime creazioni (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human).

Le notizie su questo gioco provengono dall'insider Tom Henderson, di solito sempre bene informato sui progetti dell'industria videoludica, e in particolar modo sui titoli della serie Battlefield. Henderson sostiene che Quantic Dream non solo non riesce ad assumere veterani del mondo dello sviluppo di videogiochi in grado di affrontare un progetto di questa portata, ma sarebbe carente in risorse umane in generale.

Tom Henderson ha scritto in questo post che Quantic Dream non riesce a trovare il personale adatto, nonostante il trailer di Star Wars Eclipse mostrato nella serata dei The Game Awards 2021 sia stato ben accolto dalle community dei giocatori e dei fan di Star Wars. Secondo Henderson, queste difficoltà nelle assunzioni sono imputabili alle critiche ricevute in passato da Quantic Dream a proposito delle condizioni di lavoro estenuanti che verserebbero all'interno dello studio.