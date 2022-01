Electronic Arts annuncia (a sorpresa) tre videogiochi di Star Wars

Electronic Arts e Lucasfilm Games hanno annunciato un nuovo accordo di collaborazione che porterà alla realizzazione di tre nuovi videogiochi ambientati nell'immaginario di Star Wars. La responsabilità dei tre progetti sarà affidata a Respawn Entertainment, mentre Vince Zampella, CEO dello studio, ne supervisionerà lo sviluppo.

Star Wars: Jedi Fallen Order 2, un FPS e uno strategico

Stig Asmussen, già direttore del primo capitolo, tornerà al timone con Star Wars: Jedi Fallen Order 2. Il seguito porterà avanti la storia del Jedi Cal Kestis, sopravvissuto all'Ordine 66, in un nuovo gioco con storia canonica e gameplay di tipo soulslike. Non ci sono dettagli sulla probabile data di rilascio, ma le indiscrezioni hanno già anticipato l'uscita per l'anno in corso.

Il secondo progetto è uno sparatutto in prima persona diretto da Peter Hirschmann, che già si è occupato dei capitoli originali di Star Wars Battlefront, che risalgono al 2004 e al 2005. Non è chiaro di che tipo di gioco si possa trattare, ma il fatto che nel comunicato stampa si faccia riferimento proprio ai vecchi Battlefront fa pensare che possa trattarsi di un loro remake o magari del terzo capitolo. Escluso che possa trattarsi di un seguito della serie di DICE che porta lo stesso nome.

Infine, si chiude con un gioco di strategia realizzato da Respawn in collaborazione con Bit Reactor, uno studio di sviluppo appena fondato con la direzione di Greg Foertsch. Si tratta di un veterano di Firaxis Games, esperto della serie XCOM. Anche su questo terzo progetto non ci sono dettagli, ma il fatto che venga affidato a veterani della nota serie di strategici a turni può far pensare a uno schema di gioco "alla XCOM".

Curioso che i tre progetti, apparentemente di grossa portata, vengano affidati allo stesso studio. Con ogni probabilità, a parte Fallen Order 2, non ne è previsto il rilascio in tempi brevi. Ricordiamo che un altro gioco ufficiale su Star Wars è stato annunciato: si tratta di Star Wars Eclipse, affidato a Quantic Dream e ambientato nell'epoca, finora solo letteraria, dell'Alta Repubblica. Si tratterebbe del ritorno al genere action per Quantic Dream (non trattato dallo studio dai tempi di Omikron: The Nomad Soul, 1999), ma anche questo progetto sembra incontrare difficoltà nello sviluppo e quindi non è da attendersi in tempi brevi.