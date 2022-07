Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline sono stati cancellati

Non solo il ritardo di Avatar: Frontiers of Pandora, in casa Ubisoft la roadmap delle uscite ha subito importanti scossoni negli ultimi giorni con l'annuncio della cancellazione di Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline, insieme ad altri due giochi in sviluppo ma non ancora annunciati. La scelta di cancellare i quattro titoli, stando ai vertici dell'azienda francese, si deve "all'ambiente economico più incerto".

Detta in altre parole, la minore possibilità di spesa da parte dei consumatori a causa dell'inflazione ha portato questi progetti sulla strada del flop, motivo per cui Ubisoft ha deciso di tagliarli, conscia forse che i progetti non erano nati sotto una buona stella.

Ghost Recon Frontline fu annunciato nel 2021 come un FPS battle royale free-to-play pensato per accogliere fino a 102 giocatori pronti a scontrarsi in una mappa di grandi dimensioni: squadre di tre giocatori dovevano completare gli obiettivi prima dell'estrazione. L'accoglienza da parte dei giocatori fu piuttosto tiepida e forse anche per questo il titolo è tra le vittime di questa "spending review".

Splinter Cell VR fu invece annunciato insieme ad Assassin's Creed VR nel settembre 2020. Il gioco era in sviluppo presso Ubisoft Red Storm, in collaborazione con Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Reflections e Ubisoft Mumbai. Da allora l'azienda francese non ha rilasciato aggiornamenti sui progressi dello sviluppo e così anche nel caso di Assassin's Creed VR. Di quest'ultimo, però, non è stata fatta menzione e per ora va ritenuto ancora in sviluppo.

I fan di Sam Fisher potranno rivestire i panni dell'agente segreto con Splinter Cell Remake, un rifacimento totale del primo Splinter Cell (2002) basato sullo Snowdrop Engine, motore introdotto con The Division e usato in diversi altri titoli.

Titoli cancellati a parte, Ubisoft ha confermato l'arrivo di Mario + Rabbids Sparks of Hope il 20 ottobre su Switch, mentre Skull and Bones (atteso su console, PC, Google Stadia e Amazon Luna) debutterà l'8 novembre. Tra i giochi dal destino incerto rimangono il reboot di The Settlers e Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, che rimane nel limbo dopo il cambio di sviluppatore. In attesa di data di uscita anche The Division Heartland, mentre per progetti come Beyond Good & Evil 2 ancora tutto tace.