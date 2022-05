Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake cambia sviluppatore per salvarsi

Dopo il rinvio a "data da destinarsi", il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo passa nelle mani di Ubisoft Montreal. Sviluppato originariamente da Ubisoft Pune e Mumbai, il progetto è nato male e proseguito ancora peggio: annunciato nel settembre 2020, venne subito bocciato per un comparto grafico giudicato non all'altezza.

A distanza di quasi due anni e dopo numerosi rinvii, Ubisoft ha deciso di togliere il progetto a Ubisoft Pune e Mumbai per darlo in mano alla divisione canadese, "il luogo di nascita dell'epica trilogia Le Sabbie del Tempo". Evidentemente i due studi di sviluppo non stavano cavando un ragno dal buco.

"Questa decisione è un passo importante e il team, basandosi sul lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, si prenderà il tempo necessario per concentrarsi sulla portata del titolo al fine di offrirvi, quando sarà pronta, la migliore esperienza per questo remake di un classico senza tempo".

La software house francese non si lega quindi a una nuova data, in quanto in quel di Montreal stanno probabilmente analizzando fotogramma per fotogramma il lavoro dei colleghi per decidere cosa tenere e cosa rifare da zero. "Vogliamo ringraziarvi per il vostro continuo supporto e pazienza durante lo sviluppo. State tranquilli, vi aggiorneremo sui progressi in un futuro aggiornamento".