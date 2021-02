Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato a data da destinarsi

Lo scorso settembre Ubisoft annunciava, tra i mugugni degli appassionati, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, rifacimento dello storico platform d'azione. Il gioco non convinse per il comparto grafico giudicato non all'altezza, tanto che rispetto alla data di uscita iniziale del 21 gennaio 2021, il team decise di prendersi più tempo per perfezionare il prodotto facendolo slittare al 18 marzo.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Nei giorni scorsi però Ubisoft ha aggiornato i fan con una notizia dal sapore agrodolce: il titolo è rinviato a data da destinarsi. Il messaggio apparso su Twitter non entra nel merito dei problemi a cui sta facendo fronte il team di sviluppo, ma si parla di "una grande quantità di feedback" da parte degli appassionati e della necessità di avere a disposizione più tempo "per consegnarvi un remake in grado di offrire freschezza pur rimanendo fedele all'originale".

Le critiche ricevute hanno evidentemente lasciato il segno, portando Ubisoft a più miti consigli ed evitandole una figuraccia (che tuttavia non possiamo ancora del tutto escludere). D'altronde portare un prodotto tecnicamente povero sul mercato, in un momento in cui l'accento sulla grafica è più forte che mai complici le console next-gen, equivarrebbe a suicidarsi.

Il marchio Prince of Persia merita ben altro, anche se comprendiamo tutta la difficoltà nel proporre un ammodernamento di un gioco così datato: non si contano tanti remake ben fatti sul mercato, e a maggior ragione sarebbe bello non si allungasse la lista degli obbrobi.