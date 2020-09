Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ritorna con un Remake, ma i fan non reagiscono bene

L'annuncio di un nuovo Prince of Persia era nell'aria, già da un po' di tempo. Lo scorso giovedì, un leak ha dunque anticipato il reveal di un remake, quello dedicato al capitolo più celebre della saga Ubisoft: Le Sabbie del Tempo, uscito originariamente su PC, PS2 e Xbox.

Lo abbiamo visto in azione durante Ubisoft Forward, evento in cui la compagnia francese ha svelato altri titoli indirizzati alla next-gen o, come in questo caso, alle console di ultima generazione.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake su PC, PS4 e Xbox One

In sviluppo presso gli studi di Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è un rifacimento quasi integrale del gioco rilasciato nel 2003. Torneremo a vestire gli iconici panni del Principe, 'svecchiati' attraverso un nuovo design e un comparto tecnico all'avanguardia - più precisamente, si parla dell'implementazione dell'Anvil Engine.

A cambiare non è solo l'aspetto dei personaggi, ma anche il gameplay. Gli sviluppatori parlano infatti di "un nuovo approccio al combattimento, alla soluzione degli enigmi e al controllo del tempo", feature che permetteranno a Ubisoft di proporre un titolo moderno, che non sfiguri accanto ai più popolari giochi last-gen. L'avventura originale è stata inoltre aggiornata con sequenze rielaborate e un setting completamente re-immaginato.

Ecco la trama riassunta dal comunicato ufficiale: "Rivivete il viaggio del Principe verso la sua redenzione dopo aver accidentalmente liberato Le Sabbie del Tempo sul regno del Sultano. Come nell’originale, i giocatori vestiranno i panni dell’eroico Principe al fianco della Principessa Farah, figlia del Maharaja, mentre esplorano il castello, combattono i nemici all’arma bianca, eludono le trappole sino ad affrontare il perfido Visir che controlla Le Sabbie del Tempo. I giocatori proseguiranno nella loro strada combattendo i nemici e padroneggiando l’arte del parkour".

Come piccolo extra per gli storici fan del franchise, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake includerà il gioco originale del 1989, quel primissimo Prince of Persia che era sbarcato su Apple II e che aveva segnato indelebilmente l'intero genere platform.

Le Sabbie del Tempo Remake: i giocatori non sembrano entusiasti

Trattandosi di un vero e proprio remake, l'ultima creazione di Ubisoft stravolge quasi del tutto l'aspetto dell'episodio di riferimento. Sarà per questo motivo che molti fan (e non) dello storico franchise non hanno reagito molto bene.

Le prime reazioni negative erano arrivate in concomitanza con la diffusione dei primi leak. Le 'lamentele' dei giocatori riguardano in primis il comparto grafico, tutt'altro che sufficiente se confrontato con le più recenti produzioni videoludiche; alcuni utenti avrebbero addirittura paragonato il gioco a una produzione old-gen - per PS3 e Xbox 360, per intenderci. In ogni caso, non tutti i commenti sono stati scoraggianti: molti giocatori sono felici di poter tornare nel mondo di Prince of Persia, approfittando di un remake dedicato a uno dei capitoli più amati di sempre.