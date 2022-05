Speciale monitor: BenQ MOBIUZ EX2710R torna a 299 e tutte le altre offerte super della Amazon Gaming Week

Lo abbiamo provato e recensito pochissimo tempo fa. Si è rivelato un ottimo monitor sia per il gioco che per il lavoro, e non ci aspettavamo un calo di prezzo così repentino in così poco tempo. BenQ Mobiuz EX2710R, che normalmente viene venduto su Amazon a più di 600 euro, ora costa 299 euro .

Parliamo di un pannello curvo con raggio di curvatura di 1000R, pannello VA con frequenza di aggiornamento a 165Hz, MPRT di 1ms, risoluzione 2560x1440 QHD e AMD FreeSync Premium Pro. Include altoparlanti basati sulla tecnologia treVolo di BenQ, per chi non volesse ricorrere alle cuffie. Il monitor è anche piacevole esteticamente, e decisamente stabile.

In alternativa, il Samsung Odyssey G5 è un altro monitor molto apprezzato dai giocatori, con il refresh rate di 144 Hz e il raggio di curvatura ancora una volta di 1000R. Ben 32 pollici e risoluzione di 2560x1440 (WQHD). Lo sconto in questo caso è di 120 euro . I 32 pollici tornano anche con AOC CQ32G3SU, stessa risoluzione e specifiche adatte al gaming, ovvero 165Hz, 1ms, con pannello VA. Anche in questo caso sconto di 120 euro . Molto interessante anche il Philips Momentum, la qualità delle soluzioni del celebre marchio abbinata a risoluzione 2K, 144Hz, 1ms, Adaptive Sync. Questo monitor costava più di 400 euro fino a pochissimo tempo fa .

Scendendo di risoluzione, FullHD, e prezzo, ecco Acer Nitro da 27 pollici, Acer Predator da 24,5 pollici e Acer Acer KG251QJbmidpx, tre soluzioni con tempi di risposta rapidi e refresh rate molto alto. Tutte in offerta, e indicatissime per chi ama giocare in FHD a frame rate molto elevati.

Chiudiamo con questi due ottimi UltraWide 21:9, a due fasce di prezzo differenti. La soluzione di LG mette a disposizione pannello IPS HDR, risoluzione di 2560x1080 pixel e la tecnologia AMD FreeSync 75Hz. L'Acer costa molto di più, ha una diagonale più ampia (34 contro 29 pollici), un refresh rate di 144 Hz, 1 ms, con pannello sempre IPS e supporto a FreeSync.

