Ubisoft ha rinviato Avatar: Frontiers of Pandora. Si va al 2023 o addirittura 2024

Chi sperava di poter giocare ad Avatar: Frontiers of Pandora proprio nello stesso periodo dell'uscita in sala del nuovo film della saga La Via dell'Acqua, resterà molto probabilmente deluso. Ubisoft ha infatti rinviato il videogioco open-world ambientato su Pandora.

Durante un evento di presentazione dei dati finanziari, la casa di produzione ha confermato che non potremo impersonare un Na'vi prima del prossimo anno fiscale.

Ciò che lascia perplessi è che questa indicazione resta estremamente vaga. L'anno fiscale, infatti, inizia ad aprile 2023, dunque primo periodo possibile per il lancio del gioco, ma termina appunto un anno dopo, a marzo 2024, lasciando dunque tutta questa finestra temporale tra le possibilità.

Ubisoft non ha dichiarato apertamente cosa ha portato alla decisione del rinvio, ma è probabile che Massive Entertainment, che sta sviluppando il gioco, si sia resa conto di una mole di lavoro tale da non permettere l'uscita in contemporanea con il nuovo appuntamento cinematografico.

Proprio il trailer di Avatar: Frontiers of Pandora, che vedete qui sopra, aveva convinto Disney ad affidare a Ubisoft la creazione del nuovo videogioco basato sull'universo di Star Wars, e per alcune malelingue lo spostamento di risorse verso questo nuovo progetto potrebbe essere la causa del rinvio. Si attende una comunicazione ufficiale più dettagliata per far luce sulla questione.