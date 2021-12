Splinter Cell Remake: Sam Fisher ritorna! Ecco il trailer e cosa sappiamo

Ubisoft ha annunciato Splinter Cell Remake, un rifacimento totale del primo Splinter Cell (2002) sfruttando lo Snowdrop Engine, motore introdotto dall'editore francese con The Division e usato in diversi altri titoli. In virtù della migliore componente tecnica, il gioco sarà "rifatto da zero" e presenterà una grafica e un gameplay migliorati, in cui giocheranno un importante ruolo le ombre e le luci dinamiche di nuova fattura.

Non crediamo serva spiegare cos'è Splinter Cell, ma per chi si fosse avvicinato al mondo del gaming solo di recente, ecco un sunto: è un gioco d'azione stealth in terza persona in cui s'impersona Sam Fisher, agente segreto impegnato in azioni "di fino" per sventare pericolosissime minacce globali. Il gioco, oltre a essere tecnicamente ben realizzato (capitolo più, capitolo meno), ha conquistato gli italiani per l'ineccepibile doppiaggio del maestro Luca Ward.

Poiché stiamo parlando remake e non di una remaster, ci saranno probabilmente alcune differenze rispetto ai titoli del passato, ma al momento non c'è nulla di ufficiale. "Quello che stiamo cercando di fare è assicurarci che lo spirito dei primi giochi rimanga intatto, sotto tutti gli aspetti che hanno dato a Splinter Cell la sua identità", ha dichiarato il produttore Matt West. "Lo manterremo lineare come i giochi originali, non lo renderemo open world".

Il gioco è nelle fasi iniziali di sviluppo, tanto che Ubisoft Toronto (Far Cry 6) sta cercando nuovo personale per entrare nel vivo dei lavori. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.