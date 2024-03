Playstation 5 Pro sarà 3 volte più potente di PS5 in ray tracing?

Nelle ultime ore sono state diffuse in rete nuove indiscrezioni sulle capacità tecniche e prestazionali di PlayStation 5 Pro, l'aggiornamento mid-gen della console di casa Sony che, stando ai ben informati, arriverà sul mercato nell'ultima parte dell'anno, sebbene nulla sia scritto nella pietra: l'assenza di nuovi giochi first-party e la recente ondata di licenziamenti potrebbero indurre Sony a rivedere i suoi piani.

Le indiscrezioni sono state diffuse dallo youtuber Moore Law is Dead (MLID), in genere non ritenuto molto affidabile. A distanza di alcune ore, il più quotato leaker Tom Henderson di Insider Gaming ha confermato che quanto trapelato sarebbe corretto. Vediamo quindi insieme come potrebbe essere PlayStation 5 Pro.

Anzitutto, Henderson spiega che i documenti da cui sono state estrapolate le informazioni - la cui intestazione conferma il nome in codice Trinity trapelato in passato - sono stati pubblicati dalla casa nipponica sul portale per gli sviluppatori di PlayStation, aperto per l'occasione a un maggior numero di software house di terze parti.



Clicca per ingrandire

Il documento esordisce sottolineando la compatibilità dei giochi con l'attuale PS5 e il futuro modello Pro, e la possibilità per gli sviluppatori di patchare i titoli esistenti affinché girino sul nuovo modello a risoluzioni e frame rate più alti o con caratteristiche grafiche migliorate (es. ray tracing). L'intenzione di Sony è quella di mantenere sul mercato PS5 anche all'uscita di PS5 Pro.

Per quanto riguarda il chip a bordo della nuova console, nel documento si parla di una GPU più grande, accompagnata da memoria più veloce e capace di prestazioni di rendering il 45% più veloci di PS5.

La GPU, inoltre, avrà una "nuova e più potente" architettura ray tracing, capace di garantire dalle 2 alle 3 volte le prestazioni viste su PS5. Tra parentesi, Sony spiega di aver visto, in alcuni casi, "miglioramenti prestazionali fino a 4 volte".

Prima di andare avanti nell'analisi del documento è bene ricordare un precedente leak di Tom Henderson dove si riportavano più o meno capacità simili. Secondo l'insider, AMD e Sony hanno messo a punto "Viola", un SoC prodotto a 4 nanometri (TSMC N4P) e dotato di una GPU RDNA 3, un passo avanti rispetto all'architettura RDNA 2 dell'attuale PS5.

In base a quanto riportato, Viola dovrebbe mantenere 8 core Zen 2, seppur capaci di operare fino a 4,4 GHz anziché a 3,5 GHz. Inoltre, il SoC s'interfaccerà sempre con 16 GB GDDR6, ma a 18 Gbps invece che a 14 Gbps. Quest'ultimo è un altro punto di contatto con il leak delle scorse ore.

Quanto alla GPU, Henderson riportava una configurazione con 64 Compute Unit (CU), di cui solo 60 / 56 attive su PlayStation 5 Pro. Un bel salto rispetto alle 36 CU RDNA 2 di PS5, per prestazioni nell'intorno di una Radeon RX 7800 XT (attuale scheda video desktop di AMD). E in effetti, quel +45% nelle prestazioni di rendering indicato nel documento sembrerebbe combaciare.

Anche nel caso delle prestazioni di ray tracing, principale focus di PS5 Pro, le informazioni sembrano incastrarsi quasi alla perfezione. Nei documenti si parla di un balzo di 3 volte, mentre le indiscrezioni precedenti indicavano un aumento di oltre 2 volte.

Secondo Henderson, la GPU RDNA 3 di PS5 Pro conterebbe su tecnologie che AMD introdurrà sul mercato PC solo con RDNA 4, in particolare l'hardware dedicato all'accelerazione BVH e il riordino dei thread, una caratteristica del progetto Ada Lovelace di NVIDIA meglio noto come Shader Execution Reordering (SER).



Clicca per ingrandire

Tornando al documento, la seconda slide ci parla di "machine learning e PSSR", quest'ultima sigla di PlayStation Spectral Super Resolution. Le capacità di machine learning della GPU - di quelli che sulle GPU desktop AMD chiama AI Accelerator - vengono indicate in 300 TOPs con calcoli a 8 bit e 67 TFLOPs con calcoli (FP16) a 16 bit in virgola mobile.

Dall'ultimo numero è possibile estrapolare una potenza di calcolo FP32 di 33,5 TFLOPs per la GPU, più di tre volte i 10,28 TFLOPs toccati dal chip grafico di PS5. La Radeon RX 7800 XT, per informazione, raggiunge 37 TFLOPs con calcoli a singola precisione (FP32).

Nel documento si parla di PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), tecnologia che appare simile nell'intento a NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Sony la descrive come un'implementazione Multi Frame Super Resolution (MFSR) che usa il machine learning per fare un upscaling dell'immagine, ad alta qualità, fino al 4K. Nel testo si legge anche dell'intenzione di spingersi fino all'8K con successive versioni dell'SDK.

PlayStation Spectral Super Resolution è una "versione migliorata dal machine learning del Temporal Anti Aliasing Upscaling (TAAU)" che rimpiazza l'esistente anti-aliasing temporale o il temporal upsampling e i cui input sono simili a quelli di DLSS e FSR. Inoltre, supporta l'HDR.

Dal documento si apprende che non è necessario svolgere un addestramento per titolo e che il funzionamento di PSSR richiede 250 MB di memoria e circa 2 millisecondi - ma l'ottimizzazione futura potrebbe abbassare il dato - per svolgere l'upscaling da 1080p a 2160p.

Anche l'indiscrezione precedente citava una tecnologia di upscaling, ma si riportava l'esistenza di una NPU che non sembra essere contemplata. D'altronde, come avevamo fatto anche notare all'epoca, la presenza di AI Accelerator nella GPU dovrebbe assolvere ai medesimi compiti.

Secondo Tom Henderson, gli studi first-party di Sony avrebbero già i devkit di PS5 Pro da settembre 2023, mentre quelli di terze parti li avrebbero da gennaio 2024. In primavera, invece, gli studi riceveranno dei testkit identici al prodotto finale.