Sony sta lavorando a PlayStation 5 Pro con il nome in codice di Trinity

Secondo le ultime indiscrezioni, il progetto "Trinity" di Sony corrisponderebbe a PlayStation 5 Pro, una revisione di PS5 per la mid-gen che presumibilmente dovrebbe raggiungere i negozi nel corso della stagione natalizia 2024. Sony non è nuova a dare ai suoi progetti nomi in codice relativi all'immaginario della serie Matrix, visto che PlayStation 4 Pro era conosciuta come "Neo" e PlayStation VR come "Morpheus".

Trinity è in sviluppo dall'inizio del 2022 ed è stato l'unico progetto di Sony per una console che migliorasse PS5, mentre altri rumor sostengono che altre iniziative sono nate ma poi si sono arenate nel corso dei lavori. Eventi demo per PS5 Pro sono già in corso, con la maggior parte degli studi che riceveranno i kit di sviluppo entro la fine di novembre 2023.

PlayStation 5 Pro punterà a un frame rate più stabile a 4K e contemplerà una nuova "modalità prestazioni" per il gaming in 8K con ray-tracing. Secondo le prime specifiche tecniche trapelate, godrebbe di 30 WGP (workgroup processor), ovvero le unità di elaborazione degli shader alla base dell'architettura RDNA di AMD, e la sua memoria sarebbe in grado di raggiungere una velocità di 18000 MT/S.

Non è la prima volta che si parla di nuove console mid-gen in casa Sony PlayStation. Come riportato in passato da Insider Gaming, infatti, una nuova PlayStation 5 con unità disco rimovibile arriverebbe prima di "Trinity": non è chiaro, a questo punto, se quest'ultimo progetto corrisponda a una PS5 Slim.

In questo modo Sony si allineerebbe a Xbox, che con questa generazione ha lanciato due soluzioni con potenza differente, in modo da coprire più di una fascia del mercato. Dal canto suo, lo stesso boss di Xbox, Phil Spencer, ha già fatto sapere che la sua azienda non ha in cantiere un aggiornamento mid-gen per le sue console.