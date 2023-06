Xbox Series X Pro non si farà perché Series X è già una console 'mid-gen' (secondo Microsoft)

Recentemente il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato che Microsoft non sta pensando di introdurre un aggiornamento "mid-gen" all'attuale famiglia di console. A quelle dichiarazioni fanno ora eco quelle espresse durante il podcast di Digital Foundry, in cui Richard Leadbetter, John Linneman e Alex Battaglia si sono interrogati sulla possibilità che arrivi una Xbox Series X Pro.

Durante la chiacchierata è emerso che in casa Microsoft ritengono già di avere una console mid-gen, e si chiama Xbox Series X. "Quando abbiamo visto Series X per la prima volta Microsoft ci ha detto era il loro aggiornamento mid-gen. Hanno semplicemente deciso di farlo, in anticipo, immagino si possa dire".

Come noto, la scorsa generazione di console ha visto update mid-gen sia da parte di Microsoft che Sony, con Xbox One X e PS4 Pro. E se è sempre più certo un rinnovamento di PS5 per offrire un singolo modello, tecnicamente invariato rispetto a quelli attuali, si vocifera anche che più avanti, forse nel 2025, arriverà una PS5 Pro.

Dal punto di vista di Microsoft, sempre tenendo bene a mente che la società potrebbe gettarci fumo negli occhi, dal podcast emerge che sarebbe la Series S la vera console base di questa generazione. "La Series S è ciò che considerano il sistema standard", sono le parole espresse da Digital Foundry.

Ed è proprio la Series S ad aver ricevuto le attenzioni della casa di Redmond, con il modello nero dotato di SSD da 1 TB in arrivo a settembre. A tal proposito, Phil Spencer ha dichiarato che l'obiettivo con Series S era mantenere un prezzo il più basso possibile e per questo lo storage è stato limitato al lancio.

Dai giocatori si sono però alzate due richieste, la prima era quella di migliorare la disponibilità della console, cosa effettivamente avvenuta, la seconda di dotarla di un SSD più capiente. Da qui è nata Xbox Series S con SSD da 1 TB, a cui Microsoft ha cambiato il colore proprio per differenziarla dal modello bianco che continuerà a essere commercializzato.