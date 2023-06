Microsoft non pensa a Xbox Series X Pro: tempi non ancora maturi per una nuova console

Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming, ha dichiarato a Bloomberg di non "sentire l'imperativo" di presentare un importante aggiornamento hardware di Xbox, come abbiamo visto nelle precedenti generazioni di console. "Questo non è il feedback che stiamo ricevendo in questo momento", ha detto Spencer. "In questo momento, siamo piuttosto a posto con l'hardware che abbiamo".

Microsoft ha presentato la Xbox Series S nera, equipaggiata con un SSD da 1 TB, durante l'ultimo Xbox Showcase nei giorni scorsi. Come accennato, non è insolito per i produttori di console presentare dei cosiddetti aggiornamenti "mid-gen" delle loro console a pochi anni dall'introduzione della nuova generazione.

Microsoft ha rilasciato Xbox One S circa tre anni dopo il debutto di Xbox One. Una versione più potente, Xbox One X, è stata rilasciata circa quattro anni dopo l'uscita della One originale. Similmente, Sony ha rilasciato PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro negli anni successivi al lancio di PS4 nel 2013.

E mentre le voci su un rinnovamento di PlayStation 5, seppur probabilmente non nelle parte hardware ma solo in quella tecnica, con il passaggio dai due modelli attuali a uno singolo privo di lettore - acquistabile opzionalmente - si sono affollate negli ultimi mesi, sul fronte Microsoft tutto tace.

La nuova generazione di console è in vendita da fine 2020, quindi siamo a circa due anni e mezzo del ciclo di vita, ma rispetto agli anni passati vi sono stati di mezzo il COVID e la crisi dei semiconduttori. In molti non sono riusciti ad acquistare le nuove Xbox e PlayStation a lungo, senza dimenticare che tanti videogiochi sono slittati e hanno subito intoppi nello sviluppo a causa dello smart working imposto dalla pandemia.

Phil Spencer ha dichiarato che nonostante l'impegno di Microsoft sui servizi, le console rimarranno "fondamentali" per il futuro di Xbox. Durante Xbox Games Showcase la casa di Redmond ha dichiarato che più della metà dei giocatori che hanno acquistato una Series S l'anno scorso erano nuovi utenti di Xbox.