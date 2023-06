Diablo IV ha fatto il botto: ricavi per 666 milioni di dollari in cinque giorni dal lancio

Il debutto migliore della storia di Blizzard. Non usa mezzi termini la software house per annunciare che Diablo IV ha raggiunto ricavi per 666 milioni di dollari (cifra non scelta a caso, ndr) nei primi 5 giorni dal lancio avvenuto il 6 giugno. L'ultimo capitolo della serie ha attratto tantissimi giocatori, tanto che sono già state giocate 276 milioni di ore che, fatte le debite proporzioni, equivalgono a oltre 30.000 anni.

"A nome di Blizzard, vogliamo ringraziare i milioni di giocatori in tutto il mondo che si stanno immergendo in Diablo IV", ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Diablo IV è il risultato dei nostri incredibili team che lavorano insieme per creare e supportare giochi che definiscono il genere, costruire mondi leggendari e ispirare ricordi che dureranno una vita. Siamo onorati dalla risposta, orgogliosi del team e rimaniamo impegnati ascoltare i nostri giocatori e garantire che Diablo continui a superare le aspettative per gli anni a venire".

Blizzard ha snocciolato anche altri dati interessanti e curiosi, ad esempio i giocatori hanno già ucciso 276 miliardi di demoni dalla fase di Accesso Anticipato, circa 35 volte la popolazione mondiale. I giocatori sono stati sconfitti oltre 316 milioni di volte, di cui otre 5 milioni per mano del Butcher. Inoltre, 163 giocatori hanno raggiunto il massimo livello in modalità Hardcore, dove le morti sono permanenti.

Infine, Diablo IV è stato il gioco più visto su Twitch dall'1 al 9 giugno, battendo i record precedenti di Blizzard. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC Windows, Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Purtroppo non è approdato su Mac, tanto che l'attrice Whoopi Goldberg non l'ha presa bene.