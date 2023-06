Whoopi Goldberg si è arrabbiata con Blizzard per non aver rilasciato Diablo IV su Mac

Il primo Diablo è arrivato su Mac circa un anno dopo rispetto al rilascio originale su Windows. Quanto a Diablo II e Diablo III, gli appassionati di dispositivi Apple non hanno dovuto aspettare neanche un giorno per il rilascio della versione MacOS, visto che arrivò in contemporanea con il debutto della controparte Windows. Insomma, si può dire che Blizzard, Diablo e Mac sono sempre andati a braccetto, ma le cose sono cambiate con Diablo IV, l'ultimo capitolo dell'infernale serie da poco giunto sul mercato per PC e console ma non per i sistemi operativi della Grande Mela.

Questo non è stato gradito dai tanti giocatori Mac, e tra questi la famosissima attrice Whoopi Goldberg. Sui social, infatti, ha criticato la scelta di Blizzard di non rilasciare il gioco per i dispositivi di Apple, definendo Diablo la sua "serie di giochi preferita" e i computer Apple "i suoi sistemi di gioco preferiti".

"So che stanno accadendo molte cose terribili nel mondo, ma oggi non parlerò di una di quelle" ha esordito così l'attrice vincitrice del Premio Oscar nel 1990 per il film Ghost. "Blizzard, è Whoopi che vi parla. Sapete quanto amo Diablo e vorrei che permetteste a tutti coloro che possiedono un computer della Mela di giocarci!". Un messaggio a cui ha risposto anche il produttore di Diablo 4 Rod Fergusson (in passato lo abbiamo trovato al timone di Gears of War): che sia un buon segno circa una possibile futura conversione?

Quello che probabilmente Whoopi Goldberg non sa è che Apple sta lavorando ai propri strumenti per gli sviluppatori, nell'ottica di facilitare il lavoro di conversione dei giochi da Windows, il che porterà nel prossimo futuro a diversi rilasci di giochi importanti per i Mac. Inoltre, la Goldberg non è l'unica celebrità di Hollywood che è stata in qualche modo coinvolta nel lancio di Diablo IV: è capitato, infatti, anche alla bellissima Megan Fox.