Death Stranding Director's Cut arriva sui Mac grazie ai nuovi strumenti messi a disposizione degli sviluppatori da Apple

Durante la recente WWDC 2023 di Apple, Hideo Kojima in persona ha annunciato l'arrivo di Death Stranding, in versione Director's Cut, sui Mac. Death Stranding Director's Cut girerà in modo nativo su Apple Silicon e sfrutterà appieno le funzionalità di Metal 3, come il MetalFX Upscaling.

Questa versione particolare di Death Stranding, il capolavoro di Kojima la cui prima versione è arrivata nel 2019, comprende la località "Fabbrica in rovina", un pericoloso complesso sotterraneo pieno di nuovi pericoli. Inoltre, il protagonista del gioco, Sam Bridges, dispone di una serie di nuovi aiuti alle consegne, come catapulte per il carico e rampe, nonché una funzione di stabilizzazione.

Il combattimento corpo a corpo è stato potenziato con mosse migliorate come il drop kick, mentre la nuova Maser Gun placa i nemici con l'elettricità e i veicoli possono essere utilizzati per gareggiare nel nuovo minigioco delle corse. Sam può ora indossare i Buddy Bot per attraversare le terre desolate con maggiore facilità. La Director's Cut include anche le interpretazioni e le voci di Norman Reedus nel ruolo di Sam Bridges, oltre a Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay Wagner.

"Sono un fan sfegatato di Apple sin dal momento in cui ho acquistato il mio primo Mac nel 1994, ed è sempre stato un mio sogno vedere il miglior lavoro del mio team prendere vita su Mac. Death Stranding Director's Cut su Mac sfrutta le ultime tecnologie Apple per offrire la migliore esperienza ai nostri fan" ha detto Hideo Kojima. Death Stranding Director's Cut per Mac costa 39,99 € ed è disponibile tramite Mac App Store.

Non si tratta dell'unica novità interessante emersa a proposito di gaming al recente evento Apple dedicato agli sviluppatori. La casa di Cupertino, infatti, ha creato un nuovo Game Porting Toolkit con caratteristiche simili allo strumento Proton messo a disposizione da Valve per facilitare il lavoro di conversione da Windows a Linux per Steam Deck. Lo strumento di Apple convertirà istantaneamente i giochi Windows per l'esecuzione su macOS, consentendo agli sviluppatori di avviare una versione non modificata di un gioco Windows su Mac e vedere come funziona prima di eseguire il porting completo del gioco.

Il nuovo Game Porting Toolkit, infatti, traduce le istruzioni x86 basate su hardware Intel e le API di Windows in Apple Silicon. Oltre a questo, le API relative a tastiera, mouse, input del controller, riproduzione audio, rete, file system e Direct3D vengono tutte tradotte nelle API corrispondenti in macOS. Un nuovo Metal Shader Converter, infine, serve a convertire automaticamente gli shader GPU esistenti in Metal.

In questo modo si può fare il porting di giochi Windows su macOS senza modifiche rilevanti al codice. Apple dice che questo deve essere usato soprattutto come test, per poi apportare le ottimizzazioni del caso, qualora si decidesse che la prima versione va bene, e realizzare il porting completo. Lo sforzo si concretizzerà in risultati evidenti come la nuova "game mode" di macOS Sonoma e più giochi Windows in ambiente Mac, come appunto Death Stranding Director's Cut.