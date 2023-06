Diablo IV, enormi investimenti nel marketing: Megan Fox elogia le morti in un abito succinto

"Se c'è una cosa che amo", dice l'attrice di Hollywood Megan Fox in un spot di Diablo IV per i social, "è la vista del sangue". La Fox, che appare in un outfit estremamente succinto, continua: "In Diablo IV ci sono fiumi di [sangue]... mostrami la tua peggiore morte in-game con l'hashtag Diablo Deaths, e potresti ricevere un elogio che dice al mondo se sei morto come un eroe o ... come uno stupido".

Curioso il fatto che la morte in Diablo IV non sia un momento particolarmente speciale. È accompagnata da un'animazione scarna e dalla schermata con la scritta "Sei morto": insomma, c'è poco di gratificante o memorabile in questi momenti, mentre in altri giochi la morte può essere maggiormente spettacolare, con il personaggio interpretato dal giocatore, ad esempio, fatto a pezzi. Il punto è che non può certo dirsi lo spot più significativo di sempre, ma evidenzia quanto Blizzard abbia speso per il marketing di Diablo IV, visto che la presenza dell'attrice Megan Fox, diventata famosissima con la serie Transformers, non si può certo ottenere a "buon mercato".

Sempre in tema di morte, in Diablo IV è più interessante la modalità Hardcore. Questa impone al giocatore la perdita permanente del suo personaggio, che magari può essere stato migliorato con decine di ore di gioco, dopo una singola morte. Tra le altre, ha fatto il giro della rete la storia dello streamer di Twitch Souaïb "cArn" Hanaf, il cui personaggio è morto nel modo più banale dopo aver raggiunto il livello 100: ovvero, in seguito una disconnessione al server di gioco.

"cArn" stava esplorando una parte della mappa senza grosse insidie, quando la disconnessione ha lasciato il suo personaggio, per qualche fatale secondo, alla mercé degli attacchi dei nemici, ed è definitivamente morto. Questo non è un grosso problema in modalità normale, dove la morte è un inconveniente tutto sommato minore, ma è devastante in Hardcore (qui si può vedere l'episodio).

#DiabloIV is here, embrace the bloodshed.



Share videos of your in-game death on Twitter or TikTok using #DiabloDeaths for a chance to have your eulogy read by @meganfox on June 8th. pic.twitter.com/dSgG2yuNbS — Diablo (@Diablo) June 6, 2023

Al di là di questo episodio, il lancio di Diablo IV è andato molto bene, forse al di sopra delle aspettative. Blizzard non ha riscontrato problemi ai server, che quasi sempre affliggono i grandi rilasci online al lancio imponendo ai giocatori lunghe code prima di iniziare a giocare, con Diablo IV che viene apprezzato dalla maggior parte degli appassionati, anche da coloro che non avevano amato Diablo III. Inoltre, benché ci sia moltissimo da giocare, alcuni stanno iniziando a scoprire cose interessanti nell'endgame.

Inoltre, Diablo IV è subito diventato il gioco di Blizzard che ha venduto più velocemente dal lancio.