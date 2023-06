Diablo IV, record di vendite per Blizzard: già oltre 10 mila anni trascorsi nel gioco

Diablo IV è il gioco Blizzard ad aver venduto più copie nella sua fase di preordine. Ad annunciarlo è stato lo stesso sviluppatore, che ha anche rivelato un dato piuttosto curioso: nei quattro giorni di accesso anticipato in cui il gioco è stato reso disponibile a chi aveva effettuato il preorder, i giocatori hanno totalizzato 93 milioni di ore di gioco, l'equivalente di 10 mila anni.

Diablo IV è un action RPG cross-platform, disponibile su PC Windows, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4. Il gioco è ambientato 50 anni dopo gli eventi di Diablo III: Reaper of Souls, con la narrazione che ha inizio con l'evocazione di Lilith nel regno mortale di Sanctuarium. Le terre sono state infestate da creature orribili che il giocatore è chiamato ad affrontare, personalizzando l'esperienza di gioco nel modo in cui preferisce con cinque classi dotate di abilità da scegliere a piacere lungo tutta l'evoluzione del personaggio, livello dopo livello.

"Siamo estremamente orgogliosi di offrire ai giocatori la storia più ricca mai raccontata in un gioco di Diablo", ha dichiarato Rod Fergusson, General Manager di Diablo. "I giocatori hanno una vasta gamma di scelte, tra cui la personalizzazione del personaggio, la selezione di abilità personalizzate per combattere demoni orribili o raccogliere bottini leggendari con accessori che supportino il proprio stile di gioco mentre ne scopre di nuovi. Da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2019, il supporto di milioni di giocatori in tutto il mondo ci ha spinto verso questa versione della nostra visione oscura di Sanctuary".

Diablo IV dà la possibilità di scegliere fra cinque classi con gameplay molto diversi fra di loro: Druido, Tagliagole, Incantatore, Negromante e Barbaro. Secondo quanto afferma Blizzard "non esiste un sentiero dorato", ogni giocatore può scegliere come vuole progredire non solo con il personaggio ma anche con la storia: in sostanza si può decidere se inseguire Lilith affrontando solo le missioni della campagna principale, o se invece esplorare ogni angolo di ogni regione fra le cinque disponibili nel mondo, il quale propone diversi ecosistemi, creature e oltre 120 dungeon.

Oltre alle missioni della campagna principale Diablo IV offre dozzine di missioni secondarie, diversi world boss e la possibilità di conquistare le roccaforti afflitte in un mondo aperto condiviso e cooperativo. L'endgame avviene dopo aver completato la trama principale, quando i giocatori possono esplorare diverse tipologie di attività per aumentare ulteriormente la loro potenza di azione. I primi 50 livelli di gioco possono essere affrontati nelle difficoltà Avventuriero o Veterano, mentre dal 50 al 70, una volta completato il dungeon Cattedrale di Luce a livello Veterano, si può abilitare la modalità Incubo, poi Inferno e infine Tormento.

Una volta completata la campagna si sbloccano anche i Sussurri dei Morti, che garantiscono ricompense leggendarie, e i Campi dell'Odio, che permettono di competere con altri giocatori in PvP. Blizzard promette poi rilasci regolari di nuove stagioni ed espansioni, con cui verranno fornite nuove funzionalità di gioco, questline, personaggi, sfide e bottini leggendari.