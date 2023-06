Xbox Series S Carbon Black: arriva la variante nera con SSD da 1 TB

Alla conferenza Xbox Games Showcase, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha presentato la nuova variante nera della console accessibile di casa: Xbox Series S Carbon Black. I preordini sono già aperti e sarà disponibile a partire dal prossimo primo settembre.

Nessuna novità sul fronte hardware, si tratta della medesima piattaforma rilasciata nel 2019. Tuttavia, in questo caso sarà integrato un SSD da 1 TB, con una capienza quasi raddoppiata rispetto alla classica variante bianca. La console ha un prezzo di 349 dollari che, con tutta probabilità, si tradurranno in 349 euro per il nostro paese.

Naturalmente, insieme alla console verrà fornito un controller del colore abbinato. Se eravate in attesa di una console nera per passare all'attuale generazione ad un prezzo contenuto, la nuova Xbox Series S Carbon Black potrebbe essere un'ottima occasione.