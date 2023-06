Starfield presentato all'Xbox Showcase: ecco il gameplay e tante informazioni sulle caratteristiche di gioco (video da 45 minuti)

Intanto, confermata la data di uscita di Starfield: già il prossimo 6 settembre 2023 sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC. Bethesda Softworks ha iniziato a ragionare su questo gioco 25 anni fa, ma ne ha dovuto posticipare la realizzazione perché non erano disponibili le risorse tecnologiche per poter realizzare un progetto talmente ambizioso.

Todd Howard e i ragazzi di Bethesda hanno così tanto da dire sul nuovo gioco di esplorazione spaziale da dedicargli l'ultima intera mezz'ora dell'Xbox Showcase, che ha preso il nome di Starfield Direct. Ha parlato della conformazione dell'universo di gioco, dell'immaginario, delle meccaniche ruolistiche, delle possibilità di esplorazione, dei vari ecosistemi diversi che i giocatori incontreranno in funzione del pianeta in cui atterreranno, delle meccaniche di combattimento e di volo.

I giocatori potranno affrontare ogni situazione di gioco come vorranno, dallo stile "corri e spara" alla tattica stealth, mentre l'esplorazione rappresenterà una componente chiave. Bethesda sostiene che il sistema di combattimento sarà più dinamico, e con animazioni più fluide, rispetto ai suoi precedenti giochi. Si parla anche di una varietà importante di armi, le quali potranno assumere comportamenti differenti a seconda di come le personalizzerà il giocatore (si potrà giocare sia in prima che in terza persona), e anche di abilità speciali. Ciascun pianeta, inoltre, presenterà caratteristiche differenti a seconda del sistema solare in cui si troverà e della sua distanza dal Sole. Ci saranno anche fitte città da visitare e vari personaggi con cui interagire, ma si potrà esplorare anche lo spazio infinito.

Ogni spazioporto comprenderà un tecnico che permetterà di acquistare, vendere o modificare le proprie navi spaziali, il tutto finanziato con il commercio di risorse a cui il giocatore potrà dedicarsi. Si possono migliorare scudi e armi, così come aggiungere moduli abitativi per ospitare a bordo un equipaggio più corposo. Ma si potranno apportare anche modifiche estetiche. Le navi spaziali verranno fornite da produttori differenti, e questo comporterà delle differenze nel come sono assemblate.

All'interno dell'equipaggio potremo avere diversi compagni di viaggio, che proporranno nuove linee di quest e con cui sarà possibile interagire in vari modi, anche intraprendere delle relazioni sentimentali. Si parla di strumenti profondi per la selezione dell'equipaggio, con ciascuno di questi compagni di viaggio che sarà visibile all'interno della nave spaziale.

Durante le fasi di esplorazione spaziale, i giocatori dovranno gestire l'energia a bordo della nave, decidendo se concentrarla sugli scudi o sulle armi, oppure migliorare la capacità della nave di eseguire salti gravitazionali (più comunemente definiti salti nell'iperspazio). Se si riuscirà a bloccare le navi nemiche, sarà possibile abbordarle per sfidarne l'equipaggio dalla prospettiva in prima persona e sottrarre risorse.

Bethesda sostiene che, nonostante tutto questo, Starfield sarà un "tipico gioco Bethesda" dove sarà possibile esplorare posti strani, scoprire cose inaspettate e interagire con personaggi sopra le righe. Solo che non ci sarà solo un mondo a disposizione, ma migliaia. Con i giocatori che saranno liberi di decidere come procedere e verso quale direzione migliorare il proprio personaggio e la propria nave. Sarà il giocatore a decidere come esplorare ciascun pianeta: se vorrà andare alla ricerche di specifiche risorse, se affrontare o meno delle minacce, se visitare le città o se semplicemente esplorarlo in superficie o se scendere in profondità. Inoltre, su ciascuno di questi mondi sarà anche possibile costruire degli avamposti, decidendo quali edifici aggiungere e decorando all'occorrenza gli interni (sembra un potenziamento della feature di creazione di Fallout 4). La luce globale su ciascuno di questi pianeti sarà sempre calcolata in tempo reale, in modo da dare al giocatore impressioni uniche in base a dove si troverà.

Quanto all'immaginario, il giocatore si troverà a lavorare per la Constellation, un'organizzazione impegnata a rivelare i misteri della galassia. Riceverà, infatti, un invito a unirsi all'organizzazione nella loro sede a New Atlantis dopo i primi incontri con la Crimson Fleet, una confederazione formata da fazioni di pirati dello spazio.

Ci sarà anche una versione modificata del gamepad di Xbox che sfoggerà colori personalizzati per l'immaginario di Starfield. Anche delle cuffie a tema in arrivo.