Cyberpunk 2077: Phantom Liberty disponibile dal 26 settembre

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sta finalmente per approdare su Xbox Series X|S, PS5 e PC. La prima vera espansione del titolo di CD Projekt RED sarà disponibile a partire dal prossimo 26 settembre e introduce numerose novità e contenuti.

Nella nuova espansione i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di V, nel tentativo di salvare il presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America. L'avventura si svolgerà in un nuovo distretto di Night City, il più pericoloso della città: Dogtown. "Ciò che segue è un profondo viaggio in un'intricata storia di spionaggio e intrighi politici che collega i più alti livelli del potere con il brutale mondo dei mercenari del mercato nero" si legge nel comunicato.

Saranno introdotti nuovi personaggi come Solomon Reed, agente dormiente della FIA interpretato da Idris Elba. Non mancheranno graditi ritorni, però, come quello di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, il quale ha presentato l'espansione sul palco di Microsoft.

Infine, saranno presenti nuove missioni secondarie oltre che una serie di nuovi contenuti quali: veicoli, tecnologie, armi e un nuovo albero delle abilità denominato "Relic" che consentirà ai giocatori di personalizzare ancora più profondamente il personaggio per meglio adattarlo al proprio stile di gioco.

I preordini per Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sono già aperti. Coloro che effettueranno l'acquisto prima del rilascio riceveranno l'accesso anticipato al veicolo Quadra Sport R-7 "Vigilante". In più, i giocatori su PlayStation riceveranno tre avatar esclusivi dedicati alla nuova espansione.