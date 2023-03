PS5 Pro: arrivano nuove conferme, rilascio previsto nel 2024

La revisione dell'hardware delle console a metà del loro ciclo vitale è ormai una prassi consueta da qualche generazione a questa parte. Sony sembra spingere particolarmente in questa direzione, anche per invertire una tendenza non molto positiva con PS5, determinata soprattutto dalla carenza di console disponibili per la vendita che ha contraddistinto, fin qui, questa generazione.

Insider Gaming conferma le voci sullo sviluppo di PS5 Pro: il nuovo modello sarebbe in fase di progettazione e Sony prevedrebbe di introdurlo sul mercato nel corso del 2024. La nuova PS5 Pro, inoltre, non coinciderebbe con il modello di PS5 con unità disco rimovibile di cui si era parlato in passato. Mentre quest'ultima è orientata a ridurre i costi di produzione e spedizione e rimpiazzare gradualmente l'originale PS5, con PS5 Pro si intende una revisione importante dell'hardware con un passo avanti in termini di prestazioni, ingegnerizzazione e raffreddamento del sistema.

Un brevetto pubblicato di recente dall'architetto hardware della divisione PlayStation di Sony, Mark Cerny, fa pensare che il colosso nipponico stia in particolare cercando di "accelerare" le prestazioni dei giochi con supporto al Ray Tracing. Questo è uno degli indizi che fanno pensare che PS5 Pro possa godere di prestazioni velocistiche superiori rispetto all'originale PS5, come è già successo con PS4 Pro rispetto a PS4.

Secondo rumor concomitanti, Sony starebbe pianificando di organizzare un evento di tipo showcase in anticipo rispetto a E3 2023 (giugno) per rivelare i suoi piani sui futuri hardware e anche sui giochi di nuova generazione, come Marvel's Spider-Man 2, affidato ancora una volta a Insomniac Games e previsto per il prossimo autunno.

Sony si aspetta vendite consistenti per il suo anno fiscale 2023, anche per recuperare il terreno perduto per via delle difficoltà di produzione a cui è andata incontro PS5. Probabilmente, pensa di supportare ulteriormente la ripresa con nuovi hardware, una PS5 rinnovata con unità disco rimovibile da lanciare contemporaneamente a PS5 Pro. Questi piani potranno funzionare solo se accompagnati al lancio di giochi con grafica veramente di nuova generazione in grado di sfruttare l'hardware delle nuove console.