PS5 Pro e nuove Xbox: c'è chi le aspetta tra il 2023 e il 2024, con queste caratteristiche

Microsoft e Sony ci hanno abituato all'introduzione di nuovi e più potenti modelli di console all'incirca a metà della generazione e anche PS5 e Xbox Serie X|S potrebbero non sfuggire a questo destino. Secondo TCL, produttore cinese di TV, i nuovi modelli di Xbox e PlayStation arriveranno entro in prossimi 2 anni.

Nella visione della realtà cinese nel periodo 2023-2024 Sony presenterà la PlayStation 5 Pro e Microsoft versioni aggiornate delle Xbox Series X/S. Nella slide si parla supporto all'uscita in 8K, ma grazie a una nuova GPU con prestazioni simili alla futura Radeon RX 7700 XT basata su architettura RDNA 3, il rendering sarà fatto in 4K a 60 / 120 fps.

Attualmente né Microsoft né Sony hanno parlato di aggiornamenti delle console sul mercato, ma da tempo si vocifera per entrambe di un passaggio alla produzione dei chip a 6 nanometri. Il cambiamento non dovrebbe dare riscontri tali da spingere le due aziende a proporre i nuovi modelli come versioni migliorate di quelle esistenti, semmai servirà per rispondere meglio alla alta domanda di mercato.

Quella di TCL appare come un'ipotesi, una stima basata sul tempo che di solito passa tra l'inizio di una generazione e l'arrivo dei modelli migliorati. Questa generazione è però arrivata in un momento difficile per il settore produttivo, tanto che Sony nei giorni scorsi ha fatto intendere che serviranno almeno 2 anni per portare le vendite cumulative di PS5 sopra il ritmo tenuto da PS4.

A fronte delle note difficoltà in sede di produzione e la forte dei domanda per i modelli attuali, viene da chiedersi se il "normale ciclo" di aggiornamento delle console verrà mantenuto anche per questa generazione. La risposta non è così semplice e se di primo acchito viene facile rispondere "no", non bisogna dimenticare l'esempio dei produttori di GPU i quali, nei mesi scorsi, non si sono fatti problemi a introdurre modelli aggiornati di proposte esistenti (come la 3080 Ti rispetto alla 3080) pur a fronte di una produzione ai minimi termini.

Sony e Microsoft potrebbero quindi procedere con i loro piani, magari semplicemente allungando il ciclo di vita della generazione.