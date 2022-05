PS5: ecco perché non riuscite ad acquistarla. I numeri di una domanda alle stelle

Sony, in un documento destinato agli investitori, ha parlato delle difficoltà produttive e dell'elevatissima domanda che rendono PlayStation 5 introvabile o quasi. Secondo Sony, negli Stati Uniti si vendono 80.000 PS5 in 82 minuti, quindi circa 1000 console al minuto, rispetto invece alle 80.000 unità in 9 giorni - circa sei console al minuto - che si vendevano nello stesso momento del ciclo vitale della PS4. Qualcuno potrebbe sollevare il tema dei bagarini, ma del fenomeno Sony non sembra preoccuparsene troppo.

Nella stessa slide si vede che a novembre 2021 il 55% dei giocatori, secondo un'analisi di Nielsen, aveva espresso interesse verso PS5, mentre nel novembre 2014 l'interesse per PS4 era pari al 28%. Una seconda slide si concentra invece sulla domanda in Cina, paese che sta scalando le classifiche quanto ad acquisti di console PlayStation.

PS4, senza alcun problema di scorte, raggiunse 250 mila unità vendute dopo 72 settimane, posizionandosi in undicesima posizione (l'Italia era sesta), mentre PS5 - pur con problemi di produzione - ha totalizzato 670 mila unità dopo 72 settimane posizionando la Cina in sesta posizione (l'Italia è nona). Cresce anche la spesa degli utenti.

Nel documento, Sony ha anche parlato delle scorte di PS5 indicando l'impatto del COVID-19 sulla produzione dei componenti (ad esempio il lockdown di Shanghai) e la situazione tra Russia e Ucraina in termini di logistica come i rischi a breve termine. Per mitigare la situazione Sony sta lavorando per espandere il numero di fornitori di componenti e rivedere la logistica, in modo da portare le console più velocemente sugli scaffali.

Nel grafico si può vedere l'andamento delle vendite dei primi due anni e quello previsto per il futuro: mentre nel primo anno PS5 ha venduto più di PS4 (nello stesso periodo di vita), nel secondo la carenza di scorte ha invertito le posizioni. Nel terzo anno l'azienda nipponica si aspetta di chiudere il gap e, salvo sorprese, per il quarto anno è atteso il (definitivo?) sorpasso.