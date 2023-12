PlayStation 5 Pro avrà una GPU simile alla Radeon RX 7800 XT?

Abbiamo appena accolto sul mercato la "nuova" PlayStation 5, più snella e con lettore ottico opzionale, ma le indiscrezioni sono già proiettate - e non da oggi - sull'arrivo di una PlayStation 5 Pro, una versione più potente della console di casa Sony.

Ufficialmente non si sa nulla, ma forse il trailer di GTA VI (in arrivo nel 2025) ha rafforzato la fazione di chi pensa che, in modo simile al passato, ci sarà un aggiornamento "mid-gen" per ridare impulso alle vendite di console. Secondo le ultime indiscrezioni, PlayStation 5 Pro potrebbe arrivare sul mercato alla fine del 2024, con annuncio a settembre, forte di una migliorata componente grafica e di un processo produttivo più avanzato.

AMD, che notoriamente si occupa di progettare i SoC custom delle console casalinghe di Sony e Microsoft, starebbe lavorando su "Viola", un SoC per PS5 Pro prodotto a 4 nanometri (TSMC N4P) e dotato di una GPU RDNA 3, un passo avanti rispetto all'architettura RDNA 2 che spinge la grafica dell'attuale PS5.

La parte CPU di Viola dovrebbe invece rimanere invariata, con 8 core Zen 2, anche se più veloci grazie a un aumento della frequenza operativa, capace di spingersi fino a 4,4 GHz anziché a 3,5 GHz. Stessa cosa per la memoria, sempre 16 GB GDDR6, impostati a 18 Gbps anziché 14 Gbps.

La GPU, oltre a passare alla più recente architettura di casa AMD, dovrebbe contemplare 64 CU, di cui solo 60 o 56 sarebbero però attive su PlayStation 5 Pro. Le fonti non concordano pienamente su questo dato. Un bel salto rispetto alle 36 CU RDNA 2 dell'attuale PS5.

Qualora PS5 Pro avesse davvero una GPU RDNA 3 con 60 CU, il dato sarebbe identico a quello di una Radeon RX 7800 XT, capace di offrire prestazioni nettamente superiori - almeno il 50%, se non oltre - a quelle della GPU di PS5.

Si vocifera però che la GPU RDNA 3 di PS5 Pro possa contare anche su alcune tecnologie che AMD introdurrà sul mercato PC solo con RDNA 4, in particolare nell'area del ray tracing come dell'hardware dedicato per l'accelerazione BVH e il riordino dei thread, una caratteristica del progetto Ada Lovelace di NVIDIA meglio noto come Shader Execution Reordering (SER). Secondo le indiscrezioni, le prestazioni in ray tracing aumenteranno di oltre 2 volte da PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro.

Si parla anche della presenza di una NPU XDNA2 (introdotta da AMD nei Ryzen 8000 mobile, maggiori dettagli qui) con lo scopo di accelerare e migliorare la tecnologia di upscaling al centro di PS5 Pro, con l'obiettivo di garantire la risoluzione 4K a oltre 30 FPS. Su questa informazione però ci sono pareri contrastanti e potrebbe non essere veritiera, anche perché RDNA 3 prevede già unità AI Accelerator che potrebbero assolvere allo stesso compito.

Sony starebbe già distribuendo kit di sviluppo della nuova console a sviluppatori selezionati, tra cui software house esterne, quindi presumibilmente dovrebbero trapelare maggiori informazioni nel prossimo futuro.