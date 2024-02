PlayStation 5 Pro, gli analisti ci credono: arriverà entro fine anno

Gli analisti sono pronti a scommettere che il rallentamento delle vendite di PS5 porterà Sony a presentare sul mercato un modello potenziato, la presunta PS5 Pro, nel corso della seconda metà di quest'anno. Un periodo temporale che era già ricorso in altre indiscrezioni precedenti.

"Sembra esserci un ampio consenso nel settore del gaming sul fatto che Sony stia effettivamente preparando il lancio di una PS5 Pro nella seconda metà del 2024", ha detto alla CNBC Serkan Toto, CEO di Kantan Games, società di consulenza in ambito gaming con sede a Tokyo. "E Sony vorrà assicurarsi di avere un ottimo hardware a disposizione quando arriverà GTA VI nel 2025, un lancio che sarà una boccata d'ossigeno per l'intero settore dei videogiochi".

Se le convinzioni degli analisti si rivelassero corrette, PlayStation 5 Pro arriverebbe a circa 4 anni dal lancio di PS5 nel novembre 2020, un lasso di tempo che più o meno ricalca quello intercorso tra PS4 e PS4 Pro. La scorsa settimana la casa nipponica ha ridotto le stime per l'anno fiscale, portandole a 21 milioni di PS5 vendute, 4 milioni in meno delle stime precedenti.

Finora Sony ha solo revisionato PS5, andando a creare un modello più piccolo nelle dimensioni, con un lettore rimovibile e un SSD interno più capiente. Una sorta di PS5 Slim, anche se forse non è il termine corretto per definirla, nata con il compito principale di ridurre i costi di produzione e aumentare i margini di profitto.

Il possibile arrivo di PS5 Pro potrebbe non portare a un immediato taglio di prezzo della PS5 tradizionale. Nei giorni scorsi, i dirigenti della società hanno parlato di "ottimizzare le vendite ponendo maggiore enfasi sul bilanciamento con i profitti".

Secondo George Jijiashvili, senior principal analyst di Omdia, tali parole mettono in serio dubbio la possibilità di un taglio di prezzo. "Pertanto, uno scenario in cui Sony lancia PS5 Pro, ma sperimenta ancora un calo delle vendite hardware su base annua, rientra ampiamente nell'ambito delle possibilità", ha affermato Jijiashvili.

Secondo indiscrezioni, PlayStation 5 Pro sarebbe nota internamente come Project Trinity e vedrebbe al centro "Viola", un SoC prodotto a 4 nanometri (TSMC N4P) e dotato di una GPU RDNA 3, un passo avanti rispetto all'architettura RDNA 2 che spinge la grafica dell'attuale PS5.

La parte CPU di Viola dovrebbe invece rimanere invariata, con 8 core Zen 2, anche se più veloci grazie a un aumento della frequenza operativa, capace di spingersi fino a 4,4 GHz anziché a 3,5 GHz. Stessa cosa per la memoria, sempre 16 GB GDDR6, impostati a 18 Gbps anziché 14 Gbps.

La GPU, oltre a passare alla più recente architettura di casa AMD, dovrebbe contemplare 64 CU, di cui solo 60 o 56 sarebbero però attive su PlayStation 5 Pro. Le fonti non concordano pienamente su questo dato. A ogni modo, un bel salto rispetto alle 36 CU RDNA 2 dell'attuale PS5.

Qualora PS5 Pro avesse davvero una GPU RDNA 3 con 60 CU, il dato sarebbe identico a quello di una Radeon RX 7800 XT, capace di offrire prestazioni nettamente superiori - almeno il 50%, se non oltre - a quelle della GPU di PS5.

Si vocifera però che la GPU RDNA 3 di PS5 Pro potrà contare anche su alcune tecnologie che AMD introdurrà sul mercato PC solo con RDNA 4, in particolare nell'area del ray tracing come dell'hardware dedicato per l'accelerazione BVH e il riordino dei thread, una caratteristica del progetto Ada Lovelace di NVIDIA meglio noto come Shader Execution Reordering (SER). Secondo le voci di corridoio, le prestazioni in ray tracing aumenteranno di oltre 2 volte da PlayStation 5 al modello 5 Pro.

Ribadiamo che le specifiche indicate qui sopra sono mere indiscrezioni, difficile dire se totalmente vere, solo in parte o per nulla: lo scopriremo probabilmente avvicinandoci sempre di più alla data del debutto.