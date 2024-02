PlayStation 5, le vendite frenano e Sony taglia le previsioni: nessun grande gioco in vista

Sony ha registrato vendite record di PlayStation nel terzo trimestre fiscale del 2023, ma non raggiungerà l'obiettivo di 25 milioni di unità che si era data per la fine dell'anno (che si conclude a fine marzo 2024): la casa nipponica si aspetta di chiudere a 21 milioni, 4 milioni di unità in meno.

Nel trimestre in esame, Sony ha venduto 8,2 milioni di PS5, raggiungendo un totale di 54,7 milioni di unità dal lancio (16,4 milioni nei primi nove mesi di quest'anno). Nello stesso periodo di tempo, Sony aveva venduto 57,1 milioni di PS4.

"In parte a causa dell'ingresso nella seconda metà del ciclo vitale della console, miriamo a ottimizzare le vendite con una maggiore enfasi sull'equilibrio con i profitti", ha affermato il presidente, COO e CFO di Sony Hiroki Totoki. "Quindi prevediamo un graduale calo delle vendite unitarie dal prossimo anno fiscale in poi".

"Per quanto riguarda il software first party, miriamo a continuare a concentrarci sulla produzione di opere di alta qualità e sullo sviluppo di giochi live service", ha detto Totoki agli investitori. "Anche se i progetti più importanti sono attualmente in fase di sviluppo, non prevediamo di rilasciare alcun nuovo titolo di franchising esistenti il prossimo anno fiscale, come God of War Ragnarok o Marvel's Spider-Man 2".

Sony si aspetta quindi un calo delle vendite di PS5 nei prossimi anni, ma non solo: non vedremo alcun gioco di punta (major release) first party per la console nel corso del prossimo anno fiscale, ovvero dal primo aprile 2024 al 21 marzo 2025.

La casa nipponica ha registrato un numero record di utenti attivi mensili del PlayStation Network pari a 123 milioni, inoltre le vendite di Marvel's Spider-Man 2, il gioco più importante dell'ultimo trimestre, hanno sorpassato 10 milioni di unità. God of War Ragnarok ha raggiunto invece 15 milioni di unità, di cui 4 milioni nell'ultimo trimestre. Durante il Q3 sono stati venduti 89,7 milioni di giochi per PS5, con una crescita su base annua di 3,2 milioni di unità.