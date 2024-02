Terremoto Sony, licenzia 900 dipendenti di PlayStation e chiude il London Studio

Le stime di vendita di PS5 sotto le attese originarie e l'assenza di grandi giochi first party da qui a marzo 2025 hanno portato Sony a prendere un'amara decisione: ridurre il personale di Sony Interactive Entertainment, sfoltendo i PlayStation Studios.

Sony licenzierà 900 persone, pari all'8% della sua forza lavoro. In particolare, la casa nipponica taglierà negli Stati Uniti all'interno di Insomniac Games, Naughty Dog e nei team "Technology, Creative e Support", spiega Hermen Hulst, boss dei PlayStation Studios.

In Europa e nel Regno Unito le notizie più infauste: sarà chiuso il London Studio, parte dei PlayStation Studios, impegnato nello sviluppo di un nuovo gioco online per PlayStation 5, ambientato in una versione fantasy di Londra. Ci saranno riduzioni di organico anche in Guerrilla e Firesprite (Horizon Call of the Mountain). "Queste si aggiungono ad alcune riduzioni minori apportate ad altri team nei PlayStation Studios", aggiunge Hulst.

"PlayStation 5 è al suo quarto anno e siamo in una fase in cui dobbiamo fare un passo indietro e guardare di cosa ha bisogno la nostra azienda. Allo stesso tempo, il nostro settore ha vissuto un cambiamento continuo e sostanziale che influenza il modo in cui tutti noi creiamo e giochiamo ai giochi", afferma la società.

La casa nipponica reputa di dover rivedere il modo in cui opera per "fornire le storie coinvolgenti e basate sulla narrativa" per le quali i PlayStation Studios sono noti. "Fornire e sostenere esperienze social online, consentendo ai giocatori PlayStation di esplorare i nostri mondi in modi diversi, nonché lanciare giochi su dispositivi aggiuntivi come PC e dispositivi mobili, richiede un approccio diverso e risorse differenti".

Sony dice che i PlayStation Studios sono diventati troppo grandi e ciò non è necessariamente un bene. "Abbiamo esaminato i nostri studi e il nostro portfolio, valutando progetti in varie fasi di sviluppo e abbiamo deciso che alcuni di questi progetti non andranno avanti".

"Voglio che sia chiaro che la decisione di interrompere il lavoro su questi progetti non è una riflessione sul talento o sulla passione dei membri del team. La nostra filosofia è sempre stata quella di consentire la sperimentazione creativa. A volte, le grandi idee non diventano grandi giochi. A volte, un progetto viene avviato con le migliori intenzioni prima che i mutamenti nel mercato o nel settore comportino un cambiamento di piano", conclude Hulst.

In attesa di vedere come si muoverà Sony nel prossimo futuro, ricordiamo che secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare una versione rinnovata e potenziata di PS5 entro l'anno.

L'industria dei giochi è stata falcidiata da ondate di licenziamenti. Il mese scorso Microsoft ha allontanato 1900 dipendenti di Activision Blizzard e Xbox, circa l'8% dell'intera divisione Microsoft Gaming. Il mese scorso Unity ha licenziato il 25% della sua forza lavoro e Discord il 17% dei suoi dipendenti.