Discord è cresciuta troppo: licenziato il 17% dei dipendenti per tornare più scattante

Dopo Unity e Twitch, un'altra realtà tecnologica vicina al mondo dei videogiochi si appresta a tagliare il personale: Discord è in procinto di licenziare il 17% dei dipendenti, circa 170 persone.

La notizia, emersa in un memo del CEO Jason Citron trapelato online, è stata successivamente confermata da un portavoce. La popolare piattaforma di instant messaging, in voga tra i videogiocatori, aveva già eliminato una quarantina di posti di lavoro lo scorso agosto.

Nel suo memo, l'AD Jason Citron ha spiegato che i licenziamenti sono necessari per rendere Discord più efficiente e scattante dopo le assunzioni nel 2020, stimolate dal boom del digitale nel periodo pandemico.

L'obiettivo di questa sforbiciata è "affinare il nostro focus e migliorare il modo in cui lavoriamo insieme per portare maggiore agilità alla nostra organizzazione", sono le parole di Citron. "Siamo cresciuti rapidamente e abbiamo incrementato la forza lavoro persino più velocemente, crescendo di 5 volte dal 2020. Di conseguenza, abbiamo accettato più progetti e siamo diventati meno efficienti nel modo in cui operavamo".

Il modello di business di Discord non si basa sulla pubblicità, ma si affida agli abbonamenti da parte degli utenti che vogliono funzionalità Extra (i piani Nitro Basic e Nitro). Nell'ottobre 2023, la società ha lanciato uno shop online che consente agli utenti di acquistare avatar digitali e altri beni virtuali per personalizzare i propri account.

Discord ha raccolto 1 miliardo di dollari di fondi e, secondo indiscrezioni, conta a bilancio oltre 700 milioni di dollari in contanti. L'obiettivo di quest'anno, e questi licenziamenti serviranno anche in tal senso, è far segnare i primi profitti dall'ingresso nel settore avvenuto nel 2015.

In questi anni Discord, secondo indiscrezioni, sarebbe stata corteggiata da Microsoft e altre società. In particolare, la casa di Redmond le avrebbe offerto nel 2021 più di 10 miliardi di dollari, una proposta che però è stata rispedita al mittente. Discord ha scelto di rimanere indipendente e ha pensato di quotarsi, ma quell'idea non si è per il momento concretizzata.

Nel suo memo, il CEO Citron ha spiegato che le persone licenziate riceveranno cinque mesi di stipendio e una settimana aggiuntiva per ogni anno completo di lavoro passato in Discord, cinque mesi ulteriori di benefit, tre mesi pagati nei servizi di ricollocamento e accesso continuo al servizio di "benessere mentale e crescita personale" Modern Health fino a fine anno. Inoltre, i dipendenti riceveranno l'1 febbraio la quota maturata in base al loro impegno con la società (vesting).