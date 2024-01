Prince of Persia The Lost Crown: disponibile la demo giocabile gratuita

La demo di Prince of Persia: The Lost Crown offre un primo assaggio di ciò che attende i giocatori, prima di immergersi in profondità a Mont Qaf il 18 gennaio. Questa demo include sezioni accuratamente selezionate del gioco, con alcuni dei poteri temporali e degli amuleti, per mostrare le principali caratteristiche del gioco senza rovinarne la storia. È ora disponibile in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, nonché su PC Windows attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store.

Questa nuova versione di Prince of Persia punta a far vivere il fascino del gioco originale alle giovani generazioni, con un nuovo personaggio principale chiamato Sargon.

Parkour, combattimenti ed enigmi sono gli ingredienti principali di The Lost Crown, definito come un "platform d'azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell'antica Persia, dove potrai manipolare i limiti del tempo e dello spazio".

Sargon andrà "a caccia" dei misteri del Monte Qaf, muovendosi all'interno di un mondo maledetto disseminato di monumenti e passando per una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato da insidie e meraviglie. "Usa l'astuzia per risolvere gli enigmi, trovare i tesori nascosti e completare le missioni, in modo da scoprire di più su questo mondo corrotto", conclude Ubisoft.

Con un frame rate di 60 fps su tutte le piattaforme, Prince of Persia The Lost Crown uscirà il 18 gennaio 2024 su PC (Steam, Ubisoft Store ed Epic Games Store), Amazon Luna, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.