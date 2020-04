Nvidia GeForce Now perde i giochi di Xbox Game Studios, Warner Bros. e Codemasters

GeForce Now, il servizio di cloud gaming di Nvidia, perderà i giochi di Warner Bros. Interactive Entertainment, Xbox Game Studios, Codemasters e Klei Entertainment a partire dal 24 aprile. A dare questa spiacevole notizia è stata la stessa Nvidia, in un lungo post sullo stato dell'arte del servizio, a cui finora si sono iscritti milioni di giocatori.

Senza i titoli Xbox Game Studios, GeForce Now non permetterà di giocare in streaming alla Halo: The Master Chief Collection o ai giochi della serie Gears of War o Forza. La divisione gaming di Warner Bros. possiede i diritti di serie come Batman: Arkham e Mortal Kombat. Codemasters è nota per i giochi delle serie Formula 1 e Dirt, infine Klei ha realizzato indie di grande successo come Don't Starve e Mark of the Ninja.

Dopo aver annunciato l'arrivo di nuovi titoli ogni giovedì, il servizio di game streaming vede altre defezioni dopo quelle di Activision Blizzard, Bethesda Softworks e 2K Games. Nvidia ricorda però che 30 dei primi 40 titoli tra i più giocati su Steam sono già nel catalogo e che sta lavorando "per portare oltre 1500 altri giochi nel servizio".

Il produttore delle GPU GeForce segnala inoltre il supporto da parte di editori come Ubisoft, Epic, Bungie e Bandai Namco, tanto che Ubisoft porta da oggi su GeForce Now tutta le serie di giochi di Assassin's Creed e Far Cry, con altri titoli dell'azienda francese in arrivo nel corso delle settimane. "Ubisoft supporta pienamente GeForce Now con accesso completo ai nostri giochi per PC dall'Ubisoft Store o da qualsiasi negozio di giochi supportato", ha affermato Chris Early, senior vice president partnership di Ubisoft. "Riteniamo che si tratti di un servizio all'avanguardia che offre ai giocatori PC nuovi e vecchi un'esperienza di alto livello, garantendo una maggiore scelta su come e dove giocare i loro titoli preferiti".

Potete leggere le nostre impressioni su GeForce Now, maturate al lancio, in questo articolo. Ricordiamo che il servizio di Nvidia è differente da Google Stadia: offre due modalità di membership (Free e Founders) e la possibilità di giocare con il supporto dell'elaborazione via cloud a qualsiasi titolo acquistato tramite Steam e altri store. Il problema con alcuni editori sembra legato all'abbonamento Founders (5,49€ al mese): non solo gli editori non guadagnerebbero nulla, ma ci sarebbe anche un problema relativo alle licenze.

Quanto alle defezioni, Nvidia conclude affermando che alcuni publisher stanno ancora "valutando la loro strategia cloud", il che lascia aperta la porta a un possibile ritorno dei titoli usciti dal catalogo. "Mentre mettiamo a punto il servizio commerciale a giugno, aggiungeremo e rimuoveremo giochi entro la fine di maggio. Dietro le quinte, stiamo lavorando con i negozi digitali affinché gli editori possano taggare i loro giochi per lo streaming su GeForce Now quando li pubblicano. Questo ci aiuterà a portare più giochi nella libreria, più velocemente, oltre a fornire un catalogo più stabile".