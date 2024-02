Nintendo Direct: un nuovo showcase per domani, 21 febbraio. Durerà 25 minuti

Dopo il Developer_Direct di Xbox e dopo il più recente State of Play di PlayStation, tocca a Nintendo svelare le novità in arrivo sulle sue piattaforme. Ecco dunque che la casa di Kyoto annuncia un nuovo Direct, incentrato però sui giochi di terze parti in arrivo su Nintendo Switch nella prima metà del 2024. Non vedremo esclusive, dunque, ma titoli sviluppati dagli studi esterni - da qui il sottotitolo 'Partner Showcase' - per la console ibrida della Grande N.

L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 21 febbraio, alle 15:00 (ora italiana).

Partner Showcase: cosa vedremo all'evento di Nintendo?

Il prossimo Nintendo Direct verrà trasmesso, anche questa volta, sul canale YouTube del produttore giapponese. Tramite i suoi canali social, Nintendo ci anticipa che la presentazione conterrà "circa 25 minuti di informazioni su giochi per Nintendo Switch di terze parti in arrivo nella prima metà del 2024". Non abbiamo altri dettagli, ma è facile fare un po' di speculazioni.

È in arrivo un nuovo #NintendoDirect: Partner Showcase! Guardalo su YouTube dalle 15:00 del 21/02 per scoprire circa 25 minuti di informazioni sui giochi per #NintendoSwitch di terze parti in arrivo nella prima metà del 2024.



Appuntamento qui: https://t.co/0qoicSZPXZ pic.twitter.com/dM7FzduNWe — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 19, 2024

Ricordiamo che pochi giorni fa Xbox, attraverso una puntata speciale del suo podcast ufficiale, ha annunciato un'apertura 'parziale' alla distribuzione di giochi multipiattaforma. Phil Spencer e colleghi hanno dichiarato che quattro giochi first-party - tra cui due "di alto profilo" - arriveranno prossimamente sulle console di Sony e Nintendo. Non conosciamo l'identità di questi titoli, ma sappiamo con certezza che non saranno né Starfield né Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Come segnala Eurogamer, a inizio gennaio l'insider Nate the Hate aveva anticipato l'annuncio di Microsoft affermando che la compagnia di Redmond "porterà uno dei suoi giochi first-party più acclamati su una piattaforma della concorrenza". Alcuni utenti si sono poi interrogati circa l'identità del gioco in questione, suggerendo che il titolo è Hi-Fi RUSH e che la console che lo accoglierà sarà, per l'appunto, Nintendo Switch. Parliamo di semplici indiscrezioni e vi invitiamo a trattarle come tali, ma è innegabile che il coloratissimo rhythm game di Tango Gameworks sia perfetto per la console ibrida di Nintendo - e, più precisamente, per il suo pubblico.

In ogni caso, domani pomeriggio scopriremo cos'ha in serbo Nintendo per gli utenti di Switch.