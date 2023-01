Hi-Fi RUSH: l'originale action di Bethesda è ora disponibile su Steam e Xbox Game Pass

In occasione del Developer_Direct trasmesso la scorsa sera, Xbox e Bethesda hanno presentato le prossime grandi novità del loro parco titoli. Tra queste abbiamo rivisto in azione titoli quali Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall, oltre alla nuova espansione di The Elder Scrolls Online. Abbiamo però assistito ad annuncio tanto inaspettato quanto galvanizzante, quelli di Hi-Fi RUSH, nuova produzione firmata Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo).

L'ultimo gioco di Shinji Mikami (Resident Evil) e colleghi non ha nulla da condividere con gli apprezzati horror dello studio di Tokyo. Al contrario, parliamo di una coloratissima avventura a metà tra action e rhythm game, caratterizzata da uno stile grafico unico. La vera sorpresa? Nonostante sia stato annunciato solo poche ore fa, Hi-Fi RUSH è già disponibile all'acquisto.

Hi-Fi RUSH è la sorpresa del Direct di Xbox e Bethesda

L'evento digitale di Xbox e Bethesda si è rivelato tutt'altro che elettrizzante, considerando che gran parte dello showcase era dedicata a produzioni già note al pubblico. È per questo motivo che siamo rimasti piacevolmente colpiti dall'annuncio di Hi-Fi RUSH, che per giunta si è rivelato essere un titolo particolarmente originale - vuoi per il gameplay, vuoi per lo stile estetico.

Hi-Fi RUSH vede protagonista Chai, un'aspirante rockstar che si è sottoposto ai bizzarri esperimenti di una malvagia corporazione specializzata in migliorie robotiche. Quando il cuore del protagonista verrà accidentalmente fuso con un lettore musicale, il mondo che lo circonda si muoverà a tempo di musica. Chai e i suoi eccentrici alleati dovranno così affrontare quella stessa società che li ha etichettati come 'difettosi', facendosi strada tra sciami di droni aziendali.

Ogni singolo elemento di Hi-Fi RUSH segue il ritmo della soundtrack del gioco: i personaggi, i combattimenti, i rompicapi, persino le battute verranno scandite a tempo di musica. Il giocatore dovrà quindi regolare le mosse di Chai in base al ritmo musicale, affidandosi al proprio orecchio o agli aiuti visivi offerti dal gioco. Eseguendo queste azioni con la giusta precisione sarà possibile amplificare gli effetti degli attacchi e delle abilità di Chai e guadagnare punteggi più alti.

In merito alla coinvolgente colonna sonora, questa include brani originali di Bethesda Softworks e molte altre canzoni firmate dalle band e dai grandi artisti della scena internazionale, come i The Black Keys, i Nine Inch Nails, i The Prodigy e molti altri. Tango Gameworks ci fa sapere che Hi-Fi RUSH include una modalità audio alternativa che consentirà agli streamer di sostituire le canzoni sotto licenza con le tracce originali composte appositamente per il gioco.

La nuova opera del team capitanato da Shinji Mikami è già disponibile. Potete ora acquistare Hi-Fi Rush su PC e Xbox tramite il marketplace di Steam, dove il gioco ha già raccolto centinaia di valutazioni positive, o su Xbox Game Pass - gli abbonati possono riscattare il titolo senza costi aggiuntivi. Per tutti gli altri, Hi-Fi Rush viene venduto a 29,99€, ma c'è anche una Deluxe Edition (39,99€) che include svariati item cosmetici e potenziamenti per Chai e il suo alleato 808; per gli utenti Game Pass, la Deluxe Edition viene venduta come 'upgrade' al prezzo scontato di 8,99€.

A proposito di Game Pass, ricordiamo che da domani, venerdì 27 gennaio, gli abbonati potranno aggiungere l'intramontabile GoldenEye 007 alla propria raccolta.