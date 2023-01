GoldenEye 007 ritorna tra due giorni su Xbox Games Pass e Nintendo Swith Online

La notizia era arrivata durante un Nintendo Direct lo scorso settembre, ma adesso abbiamo la data di uscita: GoldenEye 007, l'iconico sparatutto Rare uscito su Nintendo 64 nel 1997, sarà disponibile su Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online dal 27 gennaio, a due giorni da oggi quindi.

Il gioco arriva su Xbox in veste migliorata, con opzioni di controllo alternative, achievement da sbloccare e la possibilità di giocarlo in 16:9 nativamente fino alla risoluzione 4K Ultra HD (ove supportata). Oltre al single player, su Xbox One e Xbox Series X|S sarà possibile divertirsi anche in multiplayer locale in split-screen fino a 4 giocatori. La modalità multiplayer online sarà una prerogativa della versione Nintendo Switch che, invece, consentirà di giocare alla versione originale di GoldenEye 007.

Chi ha acquistato una copia digitale di Rare Replay, la raccolta con 30 giochi classici realizzati dalla software house britannica, potrà accedere senza costi aggiuntivi al nuovo GoldenEye 007.