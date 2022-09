GoldenEye 007 tornerà su Xbox e Switch, ma l'online sarà solo sulla console Nintendo

GoldenEye 007 sarà disponibile sia su Xbox Game Pass che Nintendo Switch Online. Da un po' di tempo si parla del ritorno del celebre sparatutto, e le indiscrezioni hanno trovato conferma durante il Nintendo Direct di ieri dove, tra le altre cose, è stato annunciato il titolo definitivo del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il nuovo GoldenEye girerà alla risoluzione 4K con rapporto di aspetto 16:9, mentre i controlli saranno rivisti per poter essere godibili con i gamepad moderni. Sarà possibile giocare in split-screen in locale, ma la modalità multiplayer online sarà una prerogativa della versione Nintendo Switch, come conferma il sito ufficiale di 007.

I giocatori interpreteranno James Bond in una missione di spionaggio su scala globale per impedire che il devastante satellite GoldenEye venga azionato. La classica modalità campagna, i livelli di difficoltà trasformativi e i trucchi per scatenare il caos faranno il loro ritorno, così come l'iconica modalità multiplayer locale a schermo diviso, che consente a un massimo di quattro giocatori di mettersi sul divano in una sfida di ingegno e abilità.

Inoltre, chi ha acquistato una copia digitale di Rare Replay, la raccolta con 30 giochi classici realizzati dalla software house britannica, potrà accedere senza costi aggiuntivi al nuovo GoldenEye 007. Grazie alla sua avvincente campagna single player e alla divertente modalità per 4 giocatori in locale non solo GoldenEye 007 ottenne valutazioni molto alte da parte della critica specializzata, ma fu il terzo gioco per Nintendo 64 più venduto, superato solo da Super Mario 64 e Mario Kart 64.