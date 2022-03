Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild arriverà solo nella primavera 2023

Eiji Aonuma, il producer della serie The Legend of Zelda, ha fatto sapere ai fan che il team di sviluppo del seguito di Breath of the Wild ha deciso di dedicare ulteriore tempo alla lavorazione del gioco e che, per questo motivo, non sarà possibile rispettare la data di rilascio precedentemente prevista. Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild non arriverà quindi nel 2022 ma solo nella primavera del 2023.

Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato posticipato

"A tutti coloro che non vedevano l'ora di giocarci quest'anno, le nostre più sentite scuse" dice Aonuma nel tweet con cui è stato annunciato il posticipo. Nello stesso filmato si scorgono velocemente alcuni dettagli inediti con Link e la Spada Suprema.

Il seguito di Breath of the Wild è stato annunciato nel 2019, dopo che il suo predecessore era stato rilasciato due anni prima, riscuotendo grandi consensi da parte di critica e pubblico. Aonuma ha confermato che l'intenzione del suo team di sviluppo era quella di rilasciarlo nel 2022, ma che si sono resi conto di avere bisogno di più tempo per completare il gioco.

Si tratta senza dubbio della release più attesa dell'anno per il pubblico di Nintendo, che presto tornerà a guidare il valoroso Link in una nuova avventura ambientata nell'affascinante universo di BOTW.

Eiji Aonuma, il producer della serie The Legend of Zelda, ci aggiorna sul periodo di uscita del seguito di The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. pic.twitter.com/rdOKm1m3tQ — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 29, 2022

Nintendo non ha ancora rivelato il sottotitolo del secondo capitolo, poiché questo rivelerebbe troppe informazioni sulla storia. In ogni caso, durante l'E3 2021 abbiamo potuto dare uno sguardo ravvicinato al gioco: non esploreremo solo le terre di Hyrule, ma anche i cieli al di sopra del regno, in quella che sembra essere l'ambientazione più vasta del franchise.