Loop Hero, gli sviluppatori russi consigliano ai giocatori di piratare il loro gioco

Four Quarters, sviluppatore di giochi russo che ha raccolto successo con Loop Hero, sta suggerendo ai giocatori di piratare il loro titolo se non riescono ad acquistarlo a causa delle sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

In un post sul social network russo VKontakte segnalato da VICE, gli sviluppatori spiegano che il problema principale con l'acquisto di Loop Hero in Russia è al momento rappresentato da Steam. A causa delle sanzioni, infatti, alcuni giocatori potrebbero non essere più in grado di usare le loro carte di credito o altri sistemi di pagamento per l'acquisto dei titoli.

L'altro problema è che, anche qualora i giocatori riuscissero ad acquistare il gioco su Steam, agli sviluppatori è stata bloccata la possibilità di incassare il dovuto. Il gioco è ancora disponibile su tutte le piattaforme su cui è uscito (Windows, macOS, Linux e Nintendo Switch) al di fuori della Russia.

Così, subissata di richieste da parte dei giocatori su come acquistare legittimamente il gioco e conscia che al momento non esiste un modo semplice per consentirlo, Four Quarters ha deciso di suggerire ai giocatori di piratare il titolo scaricandolo da BitTorrent. Gli stessi sviluppatori hanno indirizzato gli appassionati su un torrent specifico ospitato su RuTracker, il tracker torrent più popolare della Russia.

Una scelta che potrebbe rivelarsi persino più remunerativa delle vendite tradizionali, infatti Four Quarters ha spiegato di aver deciso di consigliare di piratare il gioco dopo che in molti hanno iniziato a farle delle donazioni. Secondo gli sviluppatori la loro scelta non rappresenta nulla di speciale perché "non c'è niente di sbagliato nei torrent".

"Siamo molto grati per il vostro supporto, ma la verità è che per noi va tutto bene. Inviate questo supporto alla vostra famiglia e agli amici in questo momento difficile", ha aggiunto il team di Four Quarters. Gli sviluppatori, il 24 febbraio, si erano detti "contro la guerra", una presa di posizione coraggiosa vista la censura governativa contro il dissenso.