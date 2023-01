Xbox e Bethesda, un nuovo evento a fine gennaio: si parlerà dei giochi del 2023

Era già nell'aria da diversi giorni, ma solo ora è arrivato l'annuncio ufficiale di Microsoft: il prossimo evento di Xbox e Bethesda si terrà a fine gennaio.

Dopo i rumor diffusi da Jez Corden (Windows Central) lo scorso dicembre, la casa di Redmond ufficializza la conferenza digitale in cui si parlerà dei giochi in arrivo sulle piattaforme Xbox nella prima metà del 2023. Tra i protagonisti dell'evento - intitolato 'Developer_Direct' - ci saranno Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall e il nuovo capitolo di The Elder Scrolls: Online. Grande assente Starfield, che però avrà uno show dedicato nei prossimi mesi.

Developer_Direct: non prendete impegni per il 25 gennaio

Come confermato su Xbox Wire, lo showcase del Developer_Direct si terrà il prossimo 25 gennaio e verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo. Durante la press conference veranno mostrati alcuni dei giochi in arrivo su Xbox, PC e Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

Curious about what's coming to Xbox?​

​

Check out Developer_Direct on January 25, featuring news and gameplay from some highly-anticipated games: https://t.co/DvTYGzc85z | #DeveloperDirect pic.twitter.com/5QUbL0OXqA — Xbox (@Xbox) January 11, 2023

"A presentare la livestream saranno gli stessi developer provenienti da studi come Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios e ZeniMax Online Studio, che apriranno una finestra di approfondimento con presentazioni di importanti feature, una vasta gamma di gameplay e le ultime informazioni relative ai nuovi titoli", si legge nel comunicato. Manca all'appello Bethesda Game Studios, ma Microsoft rassicura i fan: è in programma un evento dedicato anche a Starfield.

Forza Motorsport, reboot dell'omonima serie racing, tornerà con una nuova demo gameplay e ulteriori dettagli. Mojang presenterà in maniera approfondita l'esperienza multiplayer PvP di Minecraft Legends, titolo co-sviluppato con Blackbird Interactive. Per Redfall, invece, Microsoft ha intenzione di mostrare "diversi minuti di gameplay" estratti dal promettente sparattutto di Arkane Austin - e, nel migliore dei casi, annuncerà anche una data di uscita.

Al termine del Developer_Direct inizierà l''ESO Chapter Reveal Event'. In quest'occasione, come si legge nel post pubblicato su Xbox Wire, vedremo in azione anche The Elder Scrolls: Online e, più precisamente, il nuovo capitolo dell'MMORPG prodotto da Zenimax Online Studios, con le nuove regioni esplorabili di Tamriel e "un'importante nuova feature".