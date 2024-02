Spencer, Xbox: Starfield e Indiana Jones non arriveranno su altre piattaforme, per ora

Oggi Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming; Sarah Bond, Xbox President; e Matt Booty, President, Gaming Content & Studios, hanno presentato nel The Official Xbox Podcast la vision dell’azienda in merito alla strategia per quel che riguarda contenuti e hardware, ora con Activision Blizzard parte del team. L'evento, che all'interno dell'industria dei videogiochi era diventato molto atteso nei giorni scorsi, è stato più deludente del previsto, con Microsoft che non ha fatto quasi nessun annuncio veramente sorprendente, fondamentalmente limitandosi a ribadire l'importanza di Xbox per il suo business.

Saranno 4 i giochi in esclusiva Xbox che prima o dopo diventeranno disponibili sulle altre piattaforme, ma non sono quelli che molti giocatori si aspettavano, ovvero Starfield e Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Spencer non ha rivelato ufficialmente quali saranno i 4 giochi in questione ma, a precisa domanda, ha detto che non saranno Starfield o il prossimo Indiana Jones prodotto da Bethesda e sviluppato dalla software house svedese MachineGames.

Spencer aveva anticipato che nella serata di oggi avrebbe svelato la 'vision' di Microsoft per il futuro di Xbox dopo le acquisizioni di Bethesda Softworks e Activision Blizzard, mentre si diffondevano i rumor sulle intenzioni di Microsoft di rendere multipiattaforma alcuni dei suoi futuri titoli. Dopo l'evento di stasera abbiamo poche certezze in più, mentre i soliti rumor indicano che i 4 titoli che diventeranno multipiattaforma potrebbero essere Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded. Sebbene possa essere considerato rilevante che dei titoli Xbox escano sulle PlayStation o su Nintendo Switch, se questi rumor si confermassero veritieri si tratterebbe di titoli di secondaria importanza (perlomeno dal punto di vista delle vendite).

Il CEO di Microsoft Gaming ha anche aggiunto che Xbox non cambierà la sua visione sulle esclusive, ma anche che in futuro ci saranno meno titoli legati specificamente a un sistema di gioco o console. Durante l'evento, inoltre, i dirigenti di Xbox hanno confermato che Game Pass resterà un'esclusiva Xbox e PC e che i giochi di Activision Blizzard arriveranno sul servizio ad abbonamento, a cominciare da Diablo IV (previsto tra breve). Game Pass conta complessivamente 34 milioni di abbonati e continuerà ad avere tutti i titoli first party fin dal giorno del loro rilascio. Approfondiremo questi annunci con i nostri prossimi contenuti, mentre un riassunto dell'evento si trova su Xbox Wire.