Spencer: i dettagli sul futuro di Xbox in un evento la prossima settimana

Una Xbox molto diversa dal passato, dopo l'acquisizione di Bethesda Softworks e quella di Activision Blizzard, quest'ultima dopo aver superato lunghe beghe legali. Ne sapremo di più la prossima settimana, quando Phil Spencer terrà un evento di natura business sull'argomento, come ha annunciato su X.

"Abbiamo pianificato un evento di aggiornamento aziendale per la prossima settimana, in cui non vediamo l'ora di condividere con voi maggiori dettagli sulla nostra visione per il futuro di Xbox" ha scritto il direttore di Microsoft Gaming, il nome che ha assunto la divisione dedicata all'intrattenimento dopo la formalizzazione delle acquisizioni.

La comunicazione di Spencer arriva dopo che nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare diversi rumor sulle intenzioni di Microsoft di rendere multipiattaforma alcuni dei suoi futuri titoli, tra cui Starfield e Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Alcuni si aspettano, dunque, che le comunicazioni di Spencer riguarderanno l'eventualità di rendere multipiattaforma alcuni titoli, un argomento che ha tenuto banco anche attraverso le varie fasi di indagine sull'acquisizione di Microsoft Blizzard da parte delle istituzioni di antitrust. Tuttavia, non c'è nulla di concreto al momento ed è molto difficile prevedere cosa dirà effettivamente Spencer, ma il post con la promessa di un importante evento di aggiornamento aziendale fa pensare che possa trattarsi di un annuncio molto rilevante.

Queste notizie arrivano sulla scia di molti cambiamenti in casa Xbox, che ha finito di acquisire Activision Blizzard e più recentemente ha licenziato quasi 2 mila persone. La divisione giochi di Microsoft è cambiata considerevolmente all'indomani di questi investimenti, che hanno lo scopo di rafforzare l'offerta su Xbox Game Pass. Uno strumento che ha dato rinnovata linfa vitale al business Xbox, ma non ha invertito la tendenza sulle vendite, visto che le console PlayStation sono ancora irraggiungibili dal punto di vista del fatturato per Microsoft.